Ex-Freundin tot: 19-Jähriger vor Gericht in Bayreuth

Das Interesse der Öffentlichkeit zu Prozessauftakt war groß an diesem Freitagvormittag vor dem Landgericht Bayreuth. Der 19-jährige Angeklagte wurde mit Fußfesseln in den Gerichtssaal gebracht, eine schwarze Kapuzenjacke hatte er tief ins Gesicht gezogen. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Bayreuth soll der Angeklagte im Mai dieses Jahres zum Elternhaus seiner Ex-Freundin gefahren sein – mit dem Plan, sie zu töten. Auch die Eltern der getöteten 18-Jährigen waren im Gerichtssaal. Sie treten als Nebenkläger auf. Als ihre Tochter gewaltsam zu Tode kam, waren sie im Urlaub.

Staatsanwaltschaft: Angeklagter verkraftete Beziehungsende nicht

Der Angeklagte und das Todesopfer kannten sich aus der Schule, beide besuchten ein Bayreuther Gymnasium, gingen in eine Klasse und absolvierten zusammen das Abitur. Seit 2020 waren sie, mit Unterbrechungen, ein Paar. Die Beziehung sei ohne größere Streitigkeiten gewesen, hieß es in der Anklageschrift. Im Oktober 2023 hatte die 18-Jährige die Beziehung beendet. Das habe der Angeklagte nicht verkraftet, so der Staatsanwalt. Von seinem Verteidiger wurde der inzwischen exmatrikulierte Student vor Gericht als labil und suizidgefährdet beschrieben.

Der Angeklagte hatte laut den Ermittlungen offenbar Sorge, dass nach der Trennung der gemeinsame Freundeskreis sich der Ex-Freundin anschließen würde. Auch soll er sehr eifersüchtig gewesen sein. Daraufhin soll er den Plan verfasst haben, die 18-Jährige zu erstechen. Der Angeklagte war bei der Tat weder alkoholisiert noch stand er unter Drogen.

Öffentlichkeit ausschließen? "Opfer hat auch niemand geschützt"

Nach Verlesung der Anklageschrift vor der 1. Großen Jugendkammer stellte die Verteidigung des Angeklagten den Antrag, die Öffentlichkeit auszuschließen – aus Rücksicht auf schutzwürdige Belange des Angeklagten. Außerdem sei er psychisch labil und suizidgefährdet. Eine öffentliche Vernehmung können eine Gefahr für seinen Gesundheitszustand sein. Weder Staatsanwalt noch Nebenklage wollten sich dem Antrag anschließen. "Das Opfer hat auch niemand geschützt", so die Verteidigerin der Eltern.

Nach einer kurzen Beratung des Gerichts hat die Richterin den Antrag des Verteidigers abgewiesen. Ihrer Ansicht nach sei der junge Mann gesund, zumal er selbst angeben habe, erst seit seiner Festnahme in ärztlicher Behandlung zu sein. Der Prozess wird somit öffentlich weitergeführt.

Für den Prozess sind bislang bis zum 8. November neun Verhandlungstage angesetzt.

Jugendstrafe: 15 Jahre Höchstmaß bei Mord

Die Tötung eines Menschen kann im deutschen Strafrecht den Tatbestand eines Mordes oder des Totschlags erfüllen, die Umstände der Tat werden außerdem bei jedem Delikt im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt.

Das Höchstmaß der Jugendstrafe für Heranwachsende beträgt zehn Jahre. Handelt es sich bei der Tat um Mord und reicht das Höchstmaß wegen der besonderen Schwere der Schuld nicht aus, so ist das Höchstmaß 15 Jahre.

Tat in Bindlach: Gericht spricht von Beziehungstat, nicht von Femizid

Bei der Tat in Bindlach handelt es sich um eine Beziehungstat. Von einem Femizid will das Landgericht Bayreuth im Übrigen nicht sprechen, da es sich dabei um keinen Rechtsbegriff des deutschen Rechts handle, so die Begründung der Gerichtssprecherin auf BR24-Nachfrage. Bis heute ist ein Femizid in Deutschland kein eigener Straftatbestand.

Der Begriff Femizid umfasst die "vorsätzliche Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist", wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einer international gängigen Definition festhält. Waren Täter und Opfer zuvor in einer Beziehung oder sind es zum Tatzeitpunkt, dann spricht die WHO von "intimate femicide", auf Deutsch in etwa: Femizid unter Vertrauten.

In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 100 Frauen durch die Hand ihrer Partner oder Ex-Partner. Das ist das Ergebnis einer Auswertung zur Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamts zwischen 2015 und 2021. Kriminologen verwenden für diese Art der Partnerschaftsgewalt den Begriff Femizid. Faktoren wie Maskulinität, Geschlechterrollen und soziale Umstände spielen dabei eine wichtigere Rolle in der Erklärung von Taten als die Staatsangehörigkeit.