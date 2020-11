Ex-Freund erstochen - Haftstrafe für junge Frau aus Neuburg

Sechseinhalb Jahre Haft wegen Totschlags, so lautet das Urteil des Landgerichts Ingolstadt für eine 30-Jährige, die vor einem Jahr ihren Ex-Freund in seiner Wohnung erstochen hat. Den überwiegenden Teil ihrer Strafe wird die Drogenabhängige in einer Entziehungsanstalt verbringen.

Tötung unter Drogen

Zum Zeitpunkt der Tat stand die Frau unter Drogen - sie hatte einen Cocktail aus Alkohol, Ecstasy und Heroin intus. Deshalb gilt die Frau nur als vermindert steuerungsfähig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass es ohne Betäubungsmittel nicht zu dieser Tat gekommen wäre.

Beziehung mit Abhängigkeiten

Das 41-Jährige Opfer kannte sie seit ihrer Kindheit, beide lebten damals in Sachsen-Anhalt. In der Vergangenheit war ihre Beziehung von Abhängigkeiten überschattet. Das Opfer hatte seine gut 10 Jahre jüngere Ex-Freundin über viele Jahre unterstützt, ihr Leben und ihre Drogensucht finanziert.

Streit führte zu Totschlag

Vor der Tat hatte sich das ehemalige Paar gestritten. Den ganzen Abend über sei es immer wieder zu Konflikten und Auseinandersetzungen gekommen, so das Gericht, bis die 30-Jährige dem Mann schließlich erst mit einer Tasse mehrmals auf den Kopf schlug und dann mit einem Messer zustach. Das Opfer verblutete. Als die Frau über zwei Stunden später einen Notruf absetzte, war ihr Ex-Freund schon lange tot.

Es war keine Notwehr

Notwehr hat das Gericht in seiner Urteilsverkündung ausgeschlossen. Laut einem psychiatrischen Gutachten reagiert die Angeklagte vor allem unter Drogeneinfluss aggressiv. Ein Zeuge erklärte, dass sie dann zum Monster werde. Das Opfer hingegen wurde als ruhig und zurückhaltend beschrieben. Die Angeklagte selbst bezeichnete ihn laut Richter in einigen Nachrichten als devot und eine Schlaftablette. Zudem hatte die 30-Jährige keine nennenswerten Abwehrverletzungen und auch der abgesetzte Notruf und ihre WhatsApp-Nachrichten enthielten keinen Hinweis auf Notwehr.

Täterin muss in Entziehungsanstalt

Denn ohne Behandlung, so der Richter, sei damit zu rechnen, dass die Frau bei Konflikten erneut ausrasten und es zu weiteren Straftaten kommen könnte. Das Gericht sieht gute Chancen, dass sie den Entzug erfolgreich abschließt.