Ex-Ethikratsvorsitzender Dabrock fordert Versöhnungskommission

Der frühere Ethikratsvorsitzende und Erlanger Ethik-Professor Peter Dabrock erneuert seinen Vorschlag nach einer Wahrheits- und Versöhnungskommission. Dies könnte auf der Zielgeraden der Corona-Pandemie dabei helfen, als Gesellschaft wieder zu einem zivilen Miteinander zu kommen, sagte Dabrock im BR Fernsehen.

Tankstellenmord ist "Zäsur" im Corona-Streit

Den Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein bezeichnete er als eine Zäsur. Es müsse in einer pluralen Gesellschaft, in der viele verschiedene Meinungen existierten, auch Streit geben. Die Frage ist nur, "Wie", so der Ethiker weiter. Spätestens diese terroristische Tat – wie Dabrock den Vorfall bezeichnet – müsse der Art wie der Streit geführt wird, wieder Einhalt gebieten.

Menschen werden "angestachelt"

Ein Problem sieht Peter Dabrock auch darin, dass viele Menschen "angestachelt" werden, vor allem durch den – eigentlichen – Messenger-Dienst Telegram. Dieser habe sich im Grunde durch die Möglichkeit, Kanäle zu abonnieren, zu einem Sozialen Medium entwickelt. Da Telegram aber weiterhin als Messenger-Dienst gilt, fällt er nicht unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.

Damit muss der Betreiber von Telegram Hassbotschaften und Ähnliches nicht an die zuständigen Behörden melden, anders als zum Beispiel Twitter und Facebook. "Da muss etwas passieren, um dieses Gewaltfeld auszutrocknen", so Dabrock.