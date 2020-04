Ex-Direktorin kritisiert Piazolos Brief an pensionierte Lehrer

Gudrun Weber-Klar, ehemalige Leiterin einer Münchner Mittelschule, ist richtig sauer. Vor knapp zwei Wochen hat die 69-jährige Post vom bayerischen Kultusminister bekommen. Scherzhaft dachte sie zuerst, Michael Piazolo wolle ihr wohl vorzeitig zum 70. Geburtstag gratulieren. Aber eigentlich ahnte sie schon, was in dem Brief steht: Die Frage, ob sie nicht wieder in den Schuldienst zurückkehren wolle. Schon 2015 hat sie solch eine Anfrage aus dem Kultusministerium erhalten. Damals hat sie den Brief gleich zerrissen. Jetzt hat sie dem Staatsminister zurückgeschrieben und Dampf abgelassen.

"Das geht so nicht, Herr Piazolo!"

In dem Brief, der dem BR vorliegt, heißt es, im kommenden Schuljahr würden an den bayerischen Grund-, Mittel- und Förderschulen rund 1.400 Vollzeitlehrkräfte fehlen. "Dieser Lehrermangel ist schon seit Jahren bekannt!", schimpft die pensionierte Lehrerin: "Aber nichts ist passiert." Immer wieder hätten sie und andere Schulleiter auf die Missstände an Bayerns Schulen hingewiesen.

Nun ärgert sich die Pädagogin maßlos über die Anfrage des Staatsministers. Zumal der jetzige Zeitpunkt einfach ungeschickt sei, so Gudrun Weber-Klar:

"Mit erstaunlich freundlichen Sätzen bin ich darum gebeten worden, mich an die Lehrerin in mir zu erinnern und wie wichtig doch die Bildung der Kinder wäre. Das geht so nicht, Herr Piazolo! In Coronazeiten schon zweimal nicht!" Gudrun Weber-Klar, ehemalige Schuldirektorin

Das Feingefühl wird vermisst

Gudrun Weber-Klar ärgert sich über das fehlende Feingefühl des Staatsministers. Weltweit herrschen Ausgangsbeschränkungen für alle, um Risikogruppen wie Menschen ab 60 Jahren zu schützen: "Dazu gehören auch wir pensionierte Lehrer. Und dann kriege ich diesen Brief, ob ich nicht wieder in die Schule will. Ich war wirklich außer mir!" Die 69-Jährige hat sich in ihrem Brief an den bayerischen Kultusminister ihren Ärger von der Seele geschrieben. Eine Antwort hat sie von ihm noch nicht erhalten.

Kultusminister zeigt Verständnis für Sorge und Kritik

Michael Piazolo versucht im BR-Interview die Wogen zu glätten. Keiner solle Angst haben, zumal das Angebot freiwillig ist.

"Dass es jetzt gerade in Coronazeiten eine Besorgnis gibt, wie es um die Gesundheit steht und dass der eine oder die andere fragt, ob es der richtige Zeitpunkt war, kann ich nachvollziehen." Michael Piazolo (FW), bayerischer Kultusminister

Dennoch bittet der Staatsminister um Verständnis: "Wir planen auch für Zeiten nach Corona, nächstes oder übernächstes Schuljahr, und starten deshalb frühzeitig."

Noch liegen keine Zahlen vor, wie viele pensionierte Lehrer in den Schuldienst zurückkehren wollen. Einige wenige haben sich laut Piazolo schon positiv zurückgemeldet. Für die ehemalige Schulleiterin Gudrun Weber-Klar und ihre befreundeten Lehrerkolleginnen im Ruhestand ist aber klar: Sie werden nicht wieder den Schuldienst antreten. Das wollen sie sich, den Kindern und den Kollegen nicht antun.