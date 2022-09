Ex-Diakonie-Aufsichtsratschef in Cum-Ex-Prozess angeklagt

Gemeinschaftliche schwere Steuerhinterziehung, so lautet die Anklage. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, zusammen mit drei weiteren Personen in den Jahren 2006 bis 2008 den Fiskus um rund 113 Millionen Euro betrogen zu haben. Am 21. Oktober 2022 soll das Urteil verkündet werden, so eine Gerichtssprecherin. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.

Steuerhinterziehung und gezielte Vertuschung

"Cum-Ex" sind Wertpapiergeschäfte, bei denen sich die Beteiligten eine Kapitalertragssteuer, die sie gar nicht bezahlt haben, im Zuge der Steuererklärung vom Finanzamt erstatten lassen.

Nachdem diese Praxis 2007 vom Gesetzgeber unterbunden wurde, hatten die jetzt in Wiesbaden angeklagten Männer als Führungskräfte einer deutschen Großbank trotzdem weitergemacht - mit Schlupflöchern und gezielter Vertuschung, so der Vorwurf.

Was wusste der Aufsichtsrat der Diakonie?

Seit Beginn der Ermittlungen im Jahr 2012 wurde der gerade zurückgetretene Aufsichtsratsvorsitzende der Diakonie München und Oberbayern drei Mal in sein Amt wiedergewählt, 2013, 2017 und im Herbst 2021. Unklar ist jedoch, ob und wie viele Mitglieder des Aufsichtsrats von den Ermittlungen wussten.

Die evangelisch-lutherische Landeskirche und die Diakonie Bayern erklärten auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes, dass man "erst in jüngster Zeit Gerüchte zur Kenntnis genommen" habe, "wonach der Aufsichtsratsvorsitzende der Diakonie München und Oberbayern in einem Gerichtsverfahren angeklagt sein soll".