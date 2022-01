Ex-CSU-Minister plante unüblichen Grundstücksverkauf

Die Geräuschkulisse an der B2 kurz vor der Ortseinfahrt nach Töpen im Landkreis Hof ist enorm. Bis zu 6.000 Fahrzeuge fahren hier täglich vorbei, jedes fünfte ist nach Angaben des Staatlichen Bauamts ein Lastwagen. Im Begegnungsverkehr kommt es nicht selten vor, dass ein Außenspiegel auf dem Asphalt landet. Die Straße ist teilweise weniger als sechs Meter breit. "Zu eng und nicht mehr den Anforderungen einer so stark frequentierten Straße angemessen", heißt es seitens der Baubehörde. Ein Ausbau ist unausweichlich, darin sind sich Kommunen und das Staatliche Bauamt seit Jahren einig. Verhandlungen und Grundstückskäufe entlang der Fahrbahn liefen problemlos, lediglich ein Teilstück fehlt noch. Der Besitzer dieses Teilstücks hat den Verkauf an eine ungewöhnliche Bedingung geknüpft, wie gemeinsame Recherchen von BR und Frankenpost ergaben.

Geplanter Deal: Grundstück gegen Geld plus Baugenehmigung

So lautet die Bedingung: Wenn der Eigentümer die 430 Quadratmeter entlang der B2 verkauft, will er im Gegenzug in der Nachbarkommune Feilitzsch eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bauen dürfen. Auch dort gehört ihm ein Grundstück. "Diese Sichtweise ist schon sehr unüblich“, formuliert Töpens Bürgermeister, Alexander Kätzel (CSU), vorsichtig. Und zudem nicht möglich. Denn der Gemeinderat von Feilitzsch hat einen Grundsatzbeschluss gefasst, der einen derartigen Bau generell untersagt. Dabei wird die Energiewende hier sehr ernst genommen. Rund um den kleinen Ort laufen seit Jahren zahlreiche Windräder und liefern Öko-Strom.

Dennoch erreichen Bürgermeister Francisco Hernandez Jimenez (FÜWG) nahezu jede Woche Bauanfragen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen. In Abstimmung mit dem Gemeinderat lehnt er sie aber alle gleichermaßen mit Verweis auf den Grundsatzbeschluss ab.

Ex-Minister sorgt für Verwunderung

Der Grundstücksbesitzer ist kein Unbekannter. Es handelt sich um Georg von Waldenfels. Er war viele Jahre Minister in der Bayerischen Staatsregierung, zuletzt von 1990 bis 1995 Bayerischer Finanzminister. Der 71-jährige Jurist kommt aus Hof. Dass ausgerechnet ein früherer Minister hier mit ungewöhnlichen Mitteln besondere Regeln gelten machen wollte, sorgte in der Region durchaus für Verwunderung und Ärger.

Georg von Waldenfels: "Mein Angebot hilft der Energiewende"

Von Waldenfels sah den Ausbau der B2 vielmehr als "Gesamtprojekt". Das betonte er in der vergangenen Woche mehrfach in einem Telefongespräch mit dem BR. Dass er damit zwei unterschiedliche Gemeinden zu einer Art "Kuhhandel" treibe, sah er indes nicht. "Sie suchen einen Bösewicht. Aber ich sehe das Ganze unter dem Aspekt der Energiewende", so seine Argumentation. Sein Grundstück – nur wenige hundert Meter vom umstrittenen Bauabschnitt der B2 entfernt – sei ideal für eine Photovoltaikanlage. Es sei direkt an der Autobahn und könne landwirtschaftlich kaum genutzt werden, so von Waldenfels weiter.

Plötzlicher Sinneswandel nach kritischer Medienanfrage?

Knapp eine Woche nach dem Telefonat traf sich von Waldenfels mit dem BR und der Frankenpost zu einem vereinbarten Interview. Und da äußert sich der Grundstücksbesitzer dann plötzlich völlig anders. Von Waldenfels bestand nun nicht mehr auf die Baugenehmigung für die PV-Anlage im Zusammenhang mit dem Verkauf seines Grundstücks für den Straßenausbau. Seine Erklärung für den Sinneswandel räumt er offen ein: Kurz vor dem Interview hatte Landrat Oliver Bär (CSU) ein Gespräch mit seinem Parteifreund Georg von Waldenfels und den beiden Bürgermeistern von Töpen und Feilitzsch einberufen. Der Termin sei kurzfristig zustande gekommen heißt es.

Bei diesem Treffen hat von Waldenfels seine Verkaufsbereitschaft zugesagt. Details will er mit dem Staatlichen Bauamt in Bayreuth in den kommenden zwei bis drei Wochen klären. Unter anderem geht es nun um eine Zufahrt von seinem Waldstück auf die B2.

CSU-Politiker hofft auf Konzept der Ampel-Koalition

Für Bürgermeister Alexander Kätzel (CSU) eine überraschende, aber positive Wendung: "Es freut mich, dass der Grundstückseigentümer nun gesprächsbereit ist." Er hoffe, dass in diesem Jahr nun der Ausbau der B2 durchgeführt werden kann – für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Unabhängig davon will von Waldenfels weiterhin mit der Gemeinde Feilitzsch im Gespräch für eine Baugenehmigung für die Freiflächen-PV-Anlage bleiben. Der frühere CSU-Politiker hofft auf Rückendeckung von der Ampel-Koalition in Berlin. Er erwarte, dass die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FPD zügig konkrete Schritte für die Energiewende vorlegt, betont er immer wieder im Gespräch mit BR und Frankenpost.

Ausbau der B2 ist ein Millionenprojekt

Der Ausbau der B2 zwischen der Anschlussstelle Hof/Töpen der Autobahn A 72 und der Landesgrenze nach Thüringen wird seit 2007 sukzessive in mehreren Bauabschnitten verfolgt. An der B2 in Töpen liegt unter anderem die Zentrale eines großen Bio-Händlers. Alle rechtlichen Bestimmungen wie etwa Wasserrecht und Naturschutz lägen vor, so die Angaben des Staatlichen Bauamts. Für den Ausbau der B2 sind rund drei Millionen Euro veranschlagt.