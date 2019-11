Ex-Chef nach Rachekäufen zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Urteil lautet auf elf Monate Freiheitsstrafe mit zweijähriger Bewährungszeit. Zudem muss der 54-Jährige 5.000 Euro an den Tierschutzverein Kitzingen zahlen.

54-Jähriger wollte sich an ehemaligen Mitarbeitern rächen

Bereits am ersten Verhandlungstag gab der 54-jährige Mann zu, sich mit den Online-Bestellungen an seinen Ex-Mitarbeitern gerächt zu haben. Diese hätten ihren Chef mit Klagen vor dem Arbeitsgericht verärgert. Der heute 54-Jährige rächte sich daraufhin mit Online-Bestellungen - in ihrem Namen. So orderte er etwa in diversen Sex-Shops Liebespuppen, Vibratoren und anderes Sex-Spielzeug. Die „schlüpfrigen“ Bestellungen wurden den unliebsamen Mitarbeitern nach Hause geschickt. Zudem schloss er Mobilfunk-Verträge und Zeitschriften-Abonnements ab.

Anklage und Verteidigung hatten mit längerem Prozessverlauf gerechnet

Über 40 Fälle listete die Staatsanwaltschaft auf. Der Angeklagte bestritt die Taten über Jahre hinweg. Sein Geständnis am ersten Verhandlungstag kam überraschend: "Damit hatten weder Staatsanwaltschaft noch Verteidigung gerechnet", so der Kommentar einer Sprecherin des Amtsgerichts Kitzingen. 2018 war der 54-Jährige aus gesundheitlichen Gründen aus seinem ehemaligen Betrieb ausgeschieden.