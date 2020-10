Ex-Bürgermeisterin von Leutershausen wegen Untreue verurteilt

Das Amtsgericht Ansbach hat die frühere Bürgermeisterin von Leutershausen, Sandra Bonnemeier, wegen Untreue in besonders schwerem Fall zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Bonnemeier muss der Stadt 3.200 Euro zurückzahlen

Bonnemeier muss der Stadt zudem 3.200 Euro zurückzahlen. Diesen Betrag hatte sie nach verlorenen Rechtsstreitigkeiten von der Stadt Leutershausen bezahlen lassen. Es ging dabei um strittige Aussagen Bonnemeiers auf ihrem privat betriebenen Internet-Blog über einen Arzt aus Leutershausen. Der Arzt hatte sie daraufhin erfolgreich verklagt. Die Verfahrenskosten ließ sie über die Stadt begleichen.

Staatsanwaltschaft: Ex-Bürgermeisterin wurde als Privatperson verklagt

Die Staatsanwaltschaft hatte argumentiert, dass Bonnemeier dabei als Privatperson verklagt wurde und nicht in ihrer Funktion als Bürgermeisterin. Ihr Anwalt hatte dagegengehalten, dass Bonnemeier den Internet-Blog zwar privat betrieben habe, sich dabei inhaltlich aber stets mit Bezug zu ihrem Amt geäußert habe. Der Argumentation folgte das Gericht nicht. Bonnemeiers Verteidiger kündigte bereits kurz nach dem Urteil an, in Berufung gehen zu wollen.

Neuwahlen nach langen Querelen

Neben den Untreuevorwürfen hatte immer wieder das schwierige Verhältnis zwischen Bonnemeier und dem Stadtrat für Schlagzeilen gesorgt. Die Rede war von Stadtratssitzungen bis tief in die Nacht hinein, respektlosem Umgangston und persönlichen Anfeindungen. Bonnemeier war 2016 mit 74 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin von Leutershausen gewählt worden. Die Wirtschaftsjuristin aus Nordrhein-Westfalen hatte sich über eine Anzeigenaktion als Bürgermeister-Kandidatin beworben. Im Mai 2020 war Bonnemeier dann als Bürgermeisterin zurückgetreten. Bei den anschließenden Neuwahlen im September wurde Markus Liebich (Bürgerforum Leutershausen) zum neuen Bürgermeister gewählt.