Ex-Bezirkstagspräsident Rupert Schmid mit 85 Jahren gestorben

Der frühere Bezirkstagspräsident der Oberpfalz, Rupert Schmid, ist tot. Wie der Bezirk Oberpfalz am Mittwochvormittag mitteilte, starb er im Alter von 85 Jahren im Kreise seiner Familie in Nittendorf im Landkreis Regensburg.

Schmid galt vor allem wegen seiner Arbeit als Landrat des Landkreises Regensburg von 1978 bis 2002 als einflussreicher CSU-Politiker weit über die Oberpfalz hinaus. Bezirkstagspräsident wurde er 1999 nach dem Rücktritt des umstrittenen Hans Bradl (CSU) aus Postbauer-Heng. Er hatte dieses Amt bis 2008 inne.

Sohn eines Forstrats der Fürstlichen Familie Thurn und Taxis

Rupert Schmid wurde 1935 in Regensburg als Sohn eines Forstrats der Fürstlichen Familie Thurn und Taxis geboren. Nach Schulbesuch, Jura-Studium und Referendariat unter anderem in Speyer arbeitete er als Anwalt. 1963 trat er in den Staatsdienst ein und war als juristischer Staatsbeamter im damaligen Landratsamt Riedenburg, später im Landratsamt Regensburg tätig.

Er galt als rechte Hand des legendären Landrats Leonhard Deininger (CSU), wurde mit 33 Jahren dessen Stellvertreter und 1978 dessen Nachfolger. 1984, 1990 und 1996 wurde er mit meist großen Mehrheiten wiedergewählt. Mitglied des Bezirkstags der Oberpfalz war er ab 1990. Bereits nach zwei Jahren übernahm er den Vorsitz der CSU-Fraktion, 1999 wählten ihn die Mitglieder des Bezirkstags zum Präsidenten. Schmid war drei Jahre lang gleichzeitig Bezirkstagspräsident und Landrat des Landkreises Regensburg.

Wirtschaftlichen Aufschwung mitgestaltet

Als juristischer Staatsbeamter im Landratsamt und als Landrat gestaltete er den steilen Aufstieg des Raums Regensburg von einer strukturschwachen Region mit Winterarbeitslosigkeit von über 30 Prozent zu einem wirtschaftlichen Zentrum Bayerns maßgeblich mit. In diesen Jahren wurde die südliche Oberpfalz mit Autobahnen in vier Himmelsrichtungen erschlossen, es wurden die Universität und das Universitätsklinikum gebaut sowie zahlreiche Unternehmen, darunter BMW, Infineon und Continental, angesiedelt.

Als Bezirkstagspräsident schloss er die bis dahin eigenständig arbeitenden Bezirkskliniken in Regensburg, Parsberg und Wöllershof zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammen. Auch das Sibyllenbad im Landkreis Tirschenreuth entwickelte sich unter seiner Amtsführung zum attraktiven Kur- und Wellnessbetrieb.

Schweiger: "Blitzscharfer Verstand"

Rupert Schmid galt als kultivierter, konservativer Mensch, der im persönlichen Umgang sehr zurückhaltend wirken konnte. Er trieb die Gründung der Musikakademie im Schloss Alteglofsheim voran und richtete dort Bayerns erste Beratungsstelle für Popularmusik ein.

Landrätin Tanja Schweiger hob in einem Nachruf seinen "blitzscharfen Verstand" hervor. Politische Beobachter registrierten aber immer wieder, dass Schmid als Landrat und der ebenfalls sehr durchsetzungsfähige ehemalige Regensburger Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU) nicht immer an einem Strang für den Großraum Regensburg zogen.