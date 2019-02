Ex-Banker: Kein Einfluss von OB Wolbergs auf Kreditvergabe

Sparkasse prüft Schadenersatzklage

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen behält sich die Sparkasse Regensburg eine Schadenersatzklage vor. Hintergrund ist die mögliche Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen. Sein Haus prüfe entsprechende Rechtsmittel, kündigte heute der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Markus Witt, an. Er sagte ebenfalls als Zeuge aus.

Im Zuge der Ermittlungen soll Wolbergs' einstiger OB-Gegenkandidat, der CSU-Stadtrat Christian Schlegl, der Polizei vertrauliche Unterlagen aus dem Sparkassen-Verwaltungsrat übergeben haben. Diesen Vorwurf erhob Wolbergs' Verteidiger Witting in der Verhandlung. Ohne den Namens Schlegls zu nennen, sagte der Sparkassenmanager dazu: Wenn Leute das Bankgeheimnis nicht wahrten, müsse man prüfen, ob man das zur Anzeige bringe. "Die Frage ist bei uns in der Rechtsabteilung anhängig“, so Witt.

Für Wolbergs "völlig korrekt" gelaufen

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft hätten der Sparkasse geschadet, erklärte Joachim Wolbergs in seiner jüngsten Videobotschaft. Für den Regensburger OB war es "ein normales Kreditgeschäft", mit dem die Sparkasse einen Gewinn erzielt habe. Das erklärte er in seiner jüngsten Videobotschaft vom Freitag. Er selbst und Landrätin Tanja Schweiger seien nur deshalb mit dem Kredit befasst gewesen, weil Volker Tretzel ebenfalls im Verwaltungsrat der Sparkasse saß und es daher um einen so genannten Organkredit ging.

"Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie auf irgendein Kreditgeschäft Einfluss genommen." OB Wolbergs in seiner Videobotschaft

Auch Wolbergs räumte "ein paar kleine formelle Fehler" ein, betonte jedoch: "Materiell hatten diese formellen Fehler überhaupt keine Bedeutung".

Der Millionenkredit an Tretzel war mit einem Zinssatz von 0,6 Prozent und einer Bearbeitungsgebühr von 0,5 Prozent ausgegeben worden - ohne entsprechende Sicherheiten. Ein Chefprüfer des Bayerischen Sparkassenverbandes hat im Prozess bereits erklärt, solche Blankokredite seien bei entsprechender Bonität durchaus üblich. Ein Vertreter der konkurrierenden Volksbank - Tretzels Hausbank - bezeichnete die Konditionen vor Gericht als durchaus nachvollziehbar.