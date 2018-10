Ex-Banker gesteht vor Gericht: 6,8 Millionen Euro Schaden

Der Angeklagte soll Kundengelder nicht wie besprochen angelegt, sondern für andere Zwecke verwendet haben - auch für sich selbst. Der 52-Jährige hat am Mittwochvormittag ein Teilgeständnis abgelegt. Die Vorsitzende Richterin musst immer wieder nachhaken und sah in den Aussagen des Mannes kein vollumfängliches Geständnis. Auf eine Verkürzung des Verfahrens wollte sie sich nicht einlassen und kündigte an, viele Zeugen, darunter auch geprellte Bankkunden, zu hören. Unter ihnen sind vermögende Privat- und Geschäftskunden. Auch ein Mitglied der Firmenfamilie Fackelmann (Küchengerätehersteller) war laut Anklage jahrelang Kunde des heute Angeklagten. Der Bankmitarbeiter war für Filialen unter anderem in Würzburg, Nürnberg und München zuständig. Er genoss hohes Vertrauen bei den Kunden aber auch innerhalb der Bank. So hat er sich vom Auszubildenden zum Direktor hochgearbeitet und über 200 wohlhabende Kunden betreut.

Vorwurf: Mit Geld Kursverluste ausgeglichen

Wie viel von den 6,8 Millionen Euro der Mann für private Zwecke verwendet hat, steht noch nicht genau fest. Die Ermittler gehen von mindestens 500.000 Euro aus. Den Rest der Millionensumme soll er unter anderem dazu verwendet haben, andere Kursverluste aus Anlagegeschäften von Kunden auszugleichen. Zum Prozessauftakt hatte der Verteidiger des Mannes erklärt, dass er eine Gesamtstrafe von sechs Jahren für angemessen halten würde, die Staatsanwaltschaft sieht mindestens acht Jahre als gegeben an. Ein Urteil gegen den Mann soll im Dezember fallen.