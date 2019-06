Ewiger Verkehrsstreit mit Tirol: Der Ball liegt in Bayern

Es werden immer mehr Lkw auf der Brennerautobahn und auf der Bundesstraße. Der Güterverkehr über die Alpen boomt. 2,4 Millionen Lkw donnern jährlich über den Brenner. Tirol möchte auf eine Million reduzieren und den Rest auf die Schiene bringen.

Österreicher sprechen von Notwehr

Für viele Tiroler ist die tägliche Blechlawine längst unerträglich. Noch schlimmer wird es , wenn der Urlauberverkehr in der Ferienreisezeit dazukommt, wie vor kurzem an Pfingsten. Die Bewohner der Dörfer fordern Notwehrmaßnahmen gegen den Verkehr, der von Norden kommend über die Alpen rollt.

Und dann sind da zudem die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland, auf die Bayern nicht verzichten will. Die Landesregierung aus konservativer ÖVP und Grünen in Tirol setzt auf Blockabfertigungen und Sperrung der Durchgangsstraßen als Druckmittel. Bayern wehrt sich und will vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Es geht um freien Warenverkehr und um Diskriminierung, denn österreichische Lkw werden nicht betroffen sein.

Brennerbasistunnel wird mit Hochdruck gebaut

"Güter auf die Schiene!" lautet das Mantra der Politiker auf beiden Seiten der Grenze. Eine Lösung für den schnellen Güterverkehr auf Schienen durch Europa soll der Brennerbasistunnel bieten. Seit 2008 wird im Berg gegraben, 2027 soll der 64 Kilometer lange Brennerbasistunnel fertiggestellt sein. Geplant ist, dass ab 2028 Züge binnen 25 Minuten durch den Brenner Basistunnel von Innsbruck nach Südtirol rasen sollen.

Bayern hat keine Zulauftrasse

Wie viele Züge es dann letztendlich sein werden ist ungewiss, weil der Zulauf von Norden aus Bayern noch offen ist. Über Jahre hat sich bei dem Projekt auf deutscher Seite nichts getan. Jetzt wird immerhin geplant: In der Debatte um den Trassenverlauf für die neue Bahnstrecke durch das bayerische Inntal will die Bahn am 1. Juli Vorschläge für fünf mögliche Trassenverläufe vorlegen. Bisher gingen Ideen für mögliche Trassen von über 150 Bürgern ein.

Anforderungen für den Brenner-Nordzulauf

Für den Brenner-Nordzulauf will die Deutsche Bahn eine zweigleisige Neubaustrecke auf möglichst raumverträglicher Trasse erstellen. Die Anforderungen für die Strecke sind hoch: Die Züge sollen mit maximal 230 km/h und auf einer maximalen Steigung von 12,5 % fahren können. Die neue Strecke soll dazu beitragen, dass gemäß internationaler Vorgaben bis zu 400 Züge innerhalb von 24 Stunden das Inntal passieren können. Der Brenner-Nordzulauf ist Teil des Skandinavien-Mittelmeer Korridors. Herzstück dieses europäischen Kernnetzkorridors ist auf Höhe der Alpen der Brennerbasistunnel zwischen Innsbruck und Franzensfeste.

Widerstand in Bayern gegen die Bahnstrecke

Der Streit um den Brennernordzulauf zieht sich quer durch die Parteien - inklusive der Grünen. Während die Grünen in Österreich für den Tunnel sind, sind die Grünen in Deutschland teilweise gegen die Neubaustrecke. Bürgerinitiativen fordern, dass die Pläne für die Hochgeschwindigkeitstrasse gekippt werden und demonstrieren immer wieder. So wie es aussieht, wird die Zulaufstrecke, wenn sie überhaupt kommt, Jahre später fertig als der Tunnel. Das hat Deutschland schon eine Rüge des EU-Rechnungshofs eingebracht.

Über die Prognosen für das Wachstum des Güterverkehrs und - damit zusammenhängend - über die Auslastung der Strecke wird gestritten. Gegner bezweifeln, dass der Nordzulauf überhaupt notwendig ist. Prognosen von Wirtschaftsinstituten gehen von einem weiteren Wachstum aus und von einer Auslastung der Strecke von über 80 Prozent im Jahr 2030.

Bahn präsentiert Planungsfortschritt mit Scheuer in Rosenheim

Bei dem Termin am 1. Juli in Rosenheim will die Deutsche Bahn neben fünf Vorschlägen für den möglichen groben Verlauf einer künftigen neuen Trasse auch einen Bericht zur künftigen Modernisierung der bestehenden Strecke vorstellen. Der Termin ist ein wichtiger Schritt - der wahrscheinlich auch wieder Zündstoff liefert in der Debatte um den Neubau einer Trasse.

Dabei sein werden auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und sein Bayerischer Kollege Hans Reichhart. Sie werden die Gelegenheit dazu nutzen, das Projekt und den Planungsfortschritt der Nordzulaufstrecke zu erläutern und wahrscheinlich werden sie sich über die Maßnahmen auf österreichischer Seite beschweren.