EVP-Kongress: Manfred Weber vor Wahl zum Parteichef

Wenn die Europäische Volkspartei (EVP) ihren Parteikongress einberufen hat, war das zuletzt auch immer mit großen Karriereschritten des CSU-Politikers Manfred Weber verbunden. Ende 2018 wählten ihn die Delegierten zu ihrem Spitzenkandidaten für die anstehenden Europawahlen. Heute, rund dreieinhalb Jahre später, will Weber Chef der Parteienfamilie werden, zu der auch die deutschen Unionsparteien gehören.

Weber: Parteichef und Fraktionsvorsitzender?

Die Wahl auf dem Kongress in Rotterdam gilt dem Niederbayer als sicher, es gibt keinen Gegenkandidaten. Der nächste Karriereschritt – reine Formsache für Weber, der bereits seit 2014 an der Spitze der EVP-Fraktion im Europaparlament steht. Dort stellen die Konservativen mit 174 Abgeordneten die stärkste Fraktion.

Parteichef und Fraktionsvorsitz, eine Kombination, mit der Weber seinen Einfluss in Europa weiter ausbauen will. Der Vorsitzende der EVP steht im engen Austausch mit den konservativen Staats- und Regierungschefs der EU. Sieben an der Zahl sind im mächtigen Europäischen Rat vertreten, auch Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommen aus dem Lager der EVP.

Größte Niederlage: Kommissionspräsidentin wird von der Leyen

Um deren Amt hatte sich Manfred Weber bei den Wahlen 2019 eigentlich beworben. Als er in Athen den offiziellen Wahlkampf der EVP eröffnet, sieht er sich kurz vor der Krönung seiner europäischen Karriere. Die Kampagne trägt Webers Gesicht – und die Anfangsbuchstaben seines Nachnamens: "We". Das "Wir" der europäischen Staatengemeinschaft, das zu diesem Zeitpunkt als fragil gilt, will Weber stärken: "Wir wollen kein linkes Europa, ein Europa der Verbote und der neuen Steuern. Wir wollen aber auch kein rechtsnationalistisches Europa, ein Europa, das zurückgeht in die dunklen Zeiten unseres Kontinents. Beide Varianten sind nicht unsere Varianten. Unsere Variante ist die Mitte. Maß und Mitte. Vernunft, Gestaltung, Brücken bauen."

Zwar gewinnt Weber mit der Europäischen Volkspartei die Wahl, die Kommissionspräsidentin heißt am Ende aber Ursula von der Leyen. Es ist der Vorschlag des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs, dem damals auch Merkel angehört. Und Webers größte Niederlage.

Manfred Weber: Seit 2004 im Europaparlament

Der heute 49-Jährige bleibt weiter im Europaparlament. Dort ist er seit 2004 Abgeordneter, legt damals für den Wechsel nach Brüssel sein Landtagsmandat nieder. Es folgen 18 Jahre, in denen Weber zwischen Brüssel und seiner Heimat Bayern pendelt und aufsteigt. Anfangs Landesvorsitzender der Jungen Union, Bezirksvorsitzender der CSU in Niederbayern und später als Parlamentarier der Sprung an die Spitze seiner EVP-Fraktion. Weber gilt als besonnen, beherrscht die europäische Bühne, beruft sich dabei zugleich auf seine Heimat, auf Bayern: "Ich möchte Europa gestalten - gerade mit meiner Heimatverwurzelung. Ich spüre, dass die Leute sagen: Europa ist viel zu weit weg, technokratisch, bürokratisch, von Diplomaten gemacht. Das müssen wir beenden."

Kritik für Umgang mit Ungarns Präsident Orban

Kritik erntet Weber für seinen Umgang mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Dessen Fidesz-Partei war Mitglied der EVP und damit auch von Webers Fraktion. Im Streit über Rechtsstaatlichkeit und europäische Grundwerte stellt Weber zwar einerseits klar, dass ein "antieuropäisches Verhalten" Ungarns nicht zu akzeptieren sei. Andererseits vergehen Jahre bis zum vollständigen Bruch zwischen der Europäischen Volkspartei und Fidesz. Eine Trennung auf Raten, in der Weber als zu zögerlich kritisiert wird.

Posten mit zweieinhalb Jahren Amtszeit

Nun will der Niederbayer Chef der Europäischen Volkspartei werden. Dafür verzichtete er sogar darauf, Präsident des Europaparlaments zu werden. Ein prestigeträchtiges Amt, mit nur zweieinhalb Jahren Amtszeit aber von kurzer Dauer. Die Rolle als Parteichef hingegen, sagen Beobachter, gebe ausreichend Planungshorizont - unabhängig davon, ob Webers Blick in Richtung München, Berlin oder weiterhin gen Brüssel gerichtet sein wird.