EVP-Fraktionschef Weber appelliert an europäische Solidarität

Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europa-Parlament, Manfred Weber (CSU), hat an die Solidarität der Europäer appelliert. Im Regensburger Presseclub sagte der niederbayerische CSU-Politiker, in der Corona-Krise hätten nationale Alleingänge zu einem "Knacks der europäischen Identität" geführt.

EU-Ratspräsidentschaft Chance für Deutschland

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft habe nun die Chance, Europa wieder zu stärken, sagte Weber. Sie starte in einer historischen Lage. Die Ratspräsidentschaft sei für Deutschland aber keine Bürde, sondern eine Chance.

"Wir sitzen in einem Boot. Deutschland und Bayern können noch so viel Geld in Konjunkturprogramme pumpen. Ohne einen europäischen Binnenmarkt geht es nicht." Manfred Weber, EVP-Fraktionschef

Neue Herausforderungen für Europa stellen sich Weber zufolge auch in der Sicherheitspolitik. Angesichts des Rückzugs der USA als "Weltpolizist" kommen laut Weber gewaltige Aufgaben auf Europa zu.

Weber will EU-Außenminister einführen

"Es geht in diesen Tagen darum, ob unsere Art zu leben, 'the European way of life', wettbewerbsfähig sein kann", sagte Weber, der in Wildenberg im Landkreis Kelheim zuhause ist. Um in der Außen- und Sicherheitspolitik daher handlungsfähiger zu sein, macht sich der EVP-Fraktionschef erneut für die Einführung eines europäischen Außenministers stark.

Am 1. Juli übernimmt Deutschland für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der Europäischen Union.