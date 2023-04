EVG-Streik sorgt für Stillstand auf Bahnstrecken in Ostbayern

Auch auf den Bahnlinien in Ostbayern droht wegen eines Streiks am Freitagvormittag kompletter Stillstand. Die Züge von Alex, Oberpfalzbahn und Waldbahn werden voraussichtlich alle ausfallen. Das hat der Betreiber, das Viechtacher Bahnunternehmen Länderbahn, angekündigt. Gleiches gilt für sämtliche Agilis-Züge auf den Strecken von Regensburg nach Ingolstadt, Neumarkt und Plattling.

Zum Artikel: Alles über den Bahnstreik am Freitag

Grund ist ein Streikaufruf der Eisenbahngewerkschaft EVG für Freitag. An dem Ausstand sollen sich auch die Mitarbeiter der DB Netz AG beteiligen. Damit könnten auch private Bahngesellschaften wie die Länderbahn und Agilis keine Züge mehr fahren lassen.

Streikbeginn um 3 Uhr früh

Nach Gewerkschaftsangaben beginnt der Streik am Freitag um 3 Uhr früh und dauert bis um 11 Uhr. Damit wäre der gesamte morgendliche Berufsverkehr auf der Schiene lahmgelegt. Die Länderbahn empfiehlt allen Fahrgästen, sich für Freitagvormittag keine Bahnfahrten vorzunehmen.

Länderbahn und Agilis planen nach eigenen Angaben, den Betrieb auf ihren Strecken in Niederbayern und der Oberpfalz nach Streikende schrittweise wieder aufzunehmen. Es könne aber auch im Laufe des weiteren Tages noch zu Behinderungen kommen, warnen beide Anbieter.

Kein Fernverkehr bei Deutscher Bahn

Die Deutsche Bahn hat bereits zuvor angekündigt, den Fernverkehr am Freitagvormittag vollständig einstellen. Ab 13 Uhr soll er zwar schrittweise wieder anlaufen. "Dennoch ist am Freitag bis in die frühen Abendstunden mit bundesweiten Auswirkungen des Streiks auf die ICE- und IC-Züge zu rechnen", hieß es. "Alle, die umplanen können, sollten das tun", warnt Konzernpersonalvorstand Martin Seiler.