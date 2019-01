EVG-Streik bei Agilis: Neun Verbindungen gestrichen

Am Morgen sei es wegen des Streiks bereits zu Zugausfällen und Verspätungen gekommen, teilte Harald Hammer, der Regensburger Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit.

Der Warnstreik der EVG dauert noch bis 9 Uhr. Laut Agilis wurden folgenden Verbindungen gestrichen:

ag84222 um 5:07 Uhr von Ingolstadt Hbf bis Ulm Hbf

ag84322 um 5:17 Uhr von Donauwörth nach Günzburg

ag84180 um 6:01 Uhr von Regensburg Hbf nach Neumarkt

ag84237 um 6:09 Uhr von Günzburg nach Ingolstadt Nord

ag84165 um 7:06 Uhr von Neumarkt nach Regensburg Hbf

ag84328 um 7:13 Uhr von Regensburg bis Ingolstadt Nord

ag84245 um 7:45 Uhr von Ulm Hbf bis Ingolstadt Hbf

ag84235 um 7:58 Uhr von Ingolstadt Nord nach Regensburg Hbf

ag84292 um 8:56 Uhr von Ingolstadt Nord bis Ingolstadt Hbf

Tarifverhandlungen laut EVG schleppend

Grund für den Streik sind nach Angaben der Gewerkschaft schleppende Tarifverhandlungen. Der Regensburger EVG-Geschäftsstellenleiter Harald Hammer nannte die Angebote, die Agilis in den Verhandlungen bisher gemacht hat, inakzeptabel. "Wir haben bislang viermal verhandelt, die vorliegenden Angebote liegen immer noch weit unter dem, was in der Branche üblich ist. Das ist für die 320 Beschäftigten, die wir vertreten, nicht akzeptabel", so Hammer.

Die Gewerkschaft fordert, dass die 320 Beschäftigten ab sofort selbst wählen können, ob sie mehr Geld, mehr Urlaub oder eine verkürzte Arbeitszeit bekommen. Agilis will dieses sogenannte Wahlmodell erst 2020 einführen.