vor etwa einer Stunde

Everesting Challenge: Hobby-Sportlerin radelt für Sternstunden

Eine Hobby-Sportlerin aus Niederbayern radelt in einer extremen Challenge für den guten Zweck: Sie will am Brotjacklriegel (Lkr. Freyung-Grafenau) die Höhe des Mount Everest abradeln: 8.848 Höhenmeter. Das bedeutet, 21 Mal rauf und runter.