Everest-Challenge: Rennradfahrer will 8.848 Meter nach oben

Zwischen 15.000 und 20.000 Kilometer legt Marcus Marquart jährlich auf seinem Fahrrad zurück. Die 265 Kilometer, für die er sich am Sonntag auf den Sattel schwingt, könnten jedoch besonders qualvoll werden. Marquart macht sich auf zur sogenannten "Everest-Challenge". Auf dem Rennrad will er insgesamt 8.848 Höhenmeter bewältigen, so hoch ist der Mount Everest. Mit der Aktion sammelt der 29-Jährige Spenden für den guten Zweck.

98 Mal der gleiche Anstieg bei Eisenbach

Normalerweise würde am dritten Juli-Wochenende auf der Ei­sen­ba­cher "Hardt" im Landkreis Miltenberg das Mirabellenfest stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Fest abgesagt. Dadurch kam Marcus Marquart die Idee die Everest Challenge an der "Hardt" zu wagen. Insgesamt 98 Mal will er den Berg nach oben fahren. "Das ist sicherlich kein Anstieg, bei dem man auf Rekord fahren kann", sagt der Hobby-Radler. Für zehn Euro Spendeneinsatz kann auf Marquarts Zielzeit gewettet werden.

"Everest Challenge" als Spendenaktion

Die Hälfte der Spenden soll zu gleichen Teilen der Jugendarbeit des örtlichen Wasser- und Bodenverbands und dem Sportverein TSV Olympia Eisenbach zugutekommen. Die andere Hälfte soll an den Verein "Mission in der Einen Welt Eisenbach" gehen. Start ist in den frühen Morgenstunden am Fuß des Anstiegs zur Hardt. 91 Meter geht es pro Anstieg in die Höhe.

Letzte Radfahrwette ist gescheitert

Nicht zum ersten Mal bricht Marcus Marquart zu einer ungewöhnlichen Tour auf. 2016 hatte er gewettet, dass er es in 24 Stunden mit dem Rad einmal durch das gesamte Bistum Würzburg schafft. Der Radsportler wollte alle sieben Tagungshäuser der Diözese abradeln. Auf den rund 500 Kilometern musste er damals allerdings aufgeben. Marquart, der für die Diözese arbeitet, hatte sich wund gefahren.

Dieses Mal will er erfolgreicher sein. "Ziel ist es, das einfach zu schaffen", sagt Marquart. Er rechnet mit einer Zeit zwischen 14 und 15 Stunden.

"Everest Challenge" beliebt während Corona-Pandemie

Die Everest Challenge hat im Zuge der Corona-Pandemie in der Radszene einiges an Bekanntheit erlangt. Durch den Ausfall zahlreicher Rennen sind zuletzt auch Profifahrer zu der Solo-Tour aufgebrochen: zum Beispiel der ehemalige Tour-Sieger Alberto Contador oder der Deutsche Emanuel Buchmann. Buchmanns Rekordzeit wurde jedoch nicht anerkannt. Die liegt nun bei Alberto Contador. Der brauchte 7 Stunden und 27 Minuten.