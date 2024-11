Evas bitterer Abstieg: So leben junge Wohnungslose in Bayern

Teurer Wohnraum verschärft das Problem

Experten fürchten, dass das Problem zunimmt. Gründe sind vor allem die Pandemie und der gerade in Großstädten immer knapper – und teurer – werdende Wohnraum. In Augsburg versucht die Stadtverwaltung durch neue Notschlafstellen gegenzusteuern, aber auch durch Wohn- und Beratungskonzepte.

Ein Beispiel ist das "#safehouse". Hier können maximal acht junge Männer und vier junge Frauen unbefristet leben. Auch Sucht wird akzeptiert, solange nicht in den WGs konsumiert wird. Der Nutzen für die jungen Menschen fängt schon bei der Adresse an: Im "#safehouse" haben sie endlich wieder eine Anschrift und können sich so für Jobs oder Qualifizierungsmaßnahmen bewerben. Die Sozialpädagoginnen, die Tag und Nacht mit den jungen Menschen leben, helfen darüber hinaus mit den Ämtern weiter.

Einfach mal duschen und ein warmes Essen

Ein anderes Angebot ist das "F43", eine Einrichtung der St. Gregor Jugendhilfe. In der Tagesstätte können wohnungslose junge Menschen duschen, etwas Warmes essen oder einfach mal reden. Und auch hier versucht das Team, den jungen Menschen im Idealfall einen Ausweg aus ihrer Lage aufzuzeigen.

Zum Beispiel Simon: Der junge Mann, um die zwanzig Jahre alt, tanzt die Nächte durch, um so zumindest im Warmen zu sein. Doch das ist nicht der einzige Grund. Das Tanzen in den Clubs sei das Einzige, das seinem Tagen irgendeine Form von Struktur gibt. Die Parkbank sei keine Option: "Da geht der Ruf kaputt. Dann hat man einen Stempel und dann will niemand mehr mit einem zu tun haben", sagt Simon.

Am nächsten Morgen beginnt die Suche aufs Neue

Ihr Ruf scheint Eva nicht mehr groß zu kümmern. Als sie in der Straßenbahn sitzt, ist ihr deutlich anzumerken, dass sie auf einem Drogentrip ist. Immer wieder fallen ihr die Augen zu, der Kopf sackt hinunter. Dann berichtet sie von der Gewalt auf der Straße, wie ihr Exfreund ihr ins Gesicht geschlagen habe. Sex als Gegenleistung für einen Schlafplatz – das habe sie aber noch nie gemacht.

Dann wird es Abend. Sozialarbeiterin Elisabet Novak vom "F43" konnte für Simon einen Platz in der städtischen Notschlafstelle organisieren. Und Eva kommt tatsächlich auf der Couch ihres Kumpels unter. Wenn die beiden am nächsten Morgen aufwachen, geht die Suche nach einem Schlafplatz aufs Neue los.