Evangelisches Siedlungswerk verzeichnet mehr Mietrückstände

Die säumigen Mietzahlungen seien vor allem der Corona-Pandemie geschuldet, erklärte ESW Geschäftsführer Hannes Erhard. Derzeit fehlten im gesamten Unternehmen rund 450.000 Euro. Allerdings habe man zu Beginn der Corona-Pandemie mit deutlich höheren Ausfällen gerechnet. "Viele Menschen sind derzeit in Kurzarbeit und wir bieten flexible Lösungen durch Ratenzahlungen und Stundungen," so Erhard

ESW will in zehn Jahren 1.800 neue Wohnungen schaffen

Das Evangelische Siedlungswerk hat angekündigt in den nächsten 10 Jahren rund 450 Millionen Euro in bezahlbare Wohnungen in ganz Bayern zu investieren. Gut 1.800 zusätzliche Wohneinheiten seien geplant, an allen Standorten werde auch bezuschusster Wohnraum für sozial schwächer gestellte Mieter geschaffen. Unter anderem habe man unlängst mit den Planungen für rund 100 neue Wohnungen auf dem ehemaligen Quelle-Areal in der Fürther Straße in Nürnberg begonnen.

Bezahlbarer Wohnraum als besondere Aufgabe

Durch den Gesellschafter, die Evangelische Kirche in Bayern, sei das ESW angehalten, die Mieten auf einem niedrigen Niveau zu belassen. "Derzeit beläuft sich die durchschnittliche Nettomiete der ESW-Wohnungen auf 7,14 Euro pro Quadratmeter," so ESW Geschäftsführer Hannes Erhard. In Nürnberg zahlen die Mieter demnach rund 7,00 Euro, in Fürth 6,50 Euro und in München 9,00 Euro pro Quadratmeter. Das neueste Projekt des Unternehmens sind rund 200 Wohnungen für gut 600 Menschen auf der Fürther Hardhöhe. Die ersten Objekte sollen Ende des Jahres bezugsfertig sein.

Hohe Nachfrage

Schon heute verzeichnet das ESW eine enorme Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Ohne die neue Wohnanlage beworben zu haben, seien die ersten 200 Anfragen bereits eingegangen. Ende kommenden Jahres soll das Projekt "Westwinkel" auf der Fürther Hardhöhe abgeschlossen und alle Wohnungen bezugsfertig sein.