Evangelisches Konklave: Wer folgt Landesbischof Bedford-Strohm?

Das gab es noch nie in Bayern. Eine evangelische Landesbischöfin. Zweimal hat es mit der Wahl einer Frau in das höchste Amt der evangelischen Kirche nicht geklappt. 1998 scheiterte die Theologin Johanna Haberer, 2011 unterlag die damalige Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler Heinrich Bedford-Strohm.

Um dessen Nachfolge bewerben sich heute gleich zwei Frauen. Eine ist Gabriele Hoerschelmann. Sie ist Direktorin des Partnerschaftszentrums "Mission Eine Welt" in Neuendettelsau. Das ist die internationale Kontaktstelle der Landeskirche. Hoerschelmann war viel im Ausland, sie hat mehr als zehn Jahre in Hongkong gelebt und gearbeitet.

Weihnachtssingen im Eisstadion

Trotz Kirchenkrise und hoher Austrittszahlen blickt auch die zweite Kandidatin optimistisch in die Zukunft der Kirche. Nina Lubomierski ist seit drei Jahren Dekanin in Landshut und hat dort mit neuen Projekten auf sich aufmerksam gemacht: eine Ladenkirche in der Innenstadt, ein Weihnachtssingen im Eisstadion. So erklärte sie in ihrer Bewerbungsrede, sie stehe dafür, Tradition und Innovation miteinander zu verbinden.

Erstmals eine Frau an der Spitze?

Auch wenn man in der Landeskirche immer wieder hört, die Zeit sei reif für eine Frau an der Spitze: Heute ist das Geschlecht (wenn überhaupt) nur ein Kriterium, nach dem die Synodalen entscheiden. Im Kirchenparlament spielen viele Faktoren eine Rolle: Fränkin oder Oberbayer? Theologisch liberal oder eher konservativ? Wie Klaus Schlicker, der Windsbacher Dekan, der sich bei seiner Vorstellung vor allem als Fürsprecher für die Kirchengemeinden vor Ort präsentierte:

"Ich glaube, genau das braucht unsere Kirche, diese Verwurzelung in der Gegenwart Gottes, dieses bewusste Leben aus den Kraftquellen, die wir haben: Bibel, Gebet, Segen", so Schlicker.

Der erfahrenste ist ein Münchner

Der erfahrenste unter den Kandidaten ist der Regionalbischof von München und Oberbayern Christian Kopp. Er wäre bei Amtsantritt 59 Jahre und stünde im Falle seiner Wahl acht statt der möglichen zehn Jahre an der Spitze der Landeskirche. Sein Ziel: Die Kreativen und Mutigen in der Kirche fördern. Die Kirche brauche Umbau und Konzentration, sagt Kopp. Man müsse sinnloses, aber leider auch sinnvolles in Ehren verabschieden, so der Münchner Regionalbischof weiter.

Bischofswahl ist öffentlich

Anders als ein Konklave in der katholischen Kirche ist die evangelische Bischofswahl öffentlich. Doch auch hier benötigen die Kandidaten eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Kirchenparlament. Zumindest in den ersten zwei Wahlgängen. Eine so schnelle Wahl gilt als unwahrscheinlich. Ab dem dritten Wahlgang genügt die einfache Mehrheit. Der neue Landesbischof oder die neue Landesbischöfin übernimmt das Amt am 31. Oktober von Heinrich Bedford-Strohm.