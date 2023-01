Evangelischer Landesbischof: Wer folgt auf Bedford-Strohm?

Zwei Frauen und zwei Männer werden sich um die Nachfolge von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm an der Spitze der evangelischen Kirche in Bayern bewerben. Die evangelische Landeskirche hat rund 2,2 Millionen Mitglieder. Bedford-Strohms Amtszeit endet nach zwölf Jahren Ende Oktober. Die Wahl um die Nachfolge findet aber bereits Ende März auf der Landessynode in München statt.

Zwei Männer und zwei Frauen bewerben sich um die Nachfolge

Bekommt Bayern erstmals eine Landesbischöfin? Auf der Liste, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegt und von mehreren Quellen bestätigt wurde, stehen auch Gabriele Hoerschelmann und Nina Lubomierski. Gabriele Hoerschelmann leitet das Zentrum "Mission EineWelt" in Neuendettelsau im Landkreis Ansbach, das die internationalen Kontakte zu evangelischen Partnerkirchen pflegt. Nina Lubomierski ist seit mehr als zweieinhalb Jahren Dekanin in Landshut. Außerdem bewerben sich zwei Männer: Christian Kopp und Klaus Schlicker. Christian Kopp wurde 2019 Regionalbischof für München und Oberbayern. Klaus Schlicker ist Dekan in Windsbach, in Mittelfranken und gehört dem eher konservativen Arbeitskreis "Gemeinde unterwegs" in der Landessynode an.

Ingesamt 26 Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen

Kirchenvorstände, Dekanate, Verbände und Mitglieder der Landessynode schlugen insgesamt 26 Kandidatinnen und Kandidaten vor. Ein Wahlvorbereitungsausschuss erstellte daraus die Vierer-Liste. Gewählt werden können nur eine ordinierte Pfarrerin oder ein ordinierter Pfarrer. Offiziell verkündet werden die vier Namen voraussichtlich Ende Januar.

Nachfolgerin oder Nachfolger tritt Amt im November an

Die Pressestelle der Landeskirche erklärte, der Vorbereitungsausschuss werde am kommenden Freitag final über die Liste entscheiden. Formal braucht es dafür noch die Zustimmung der Staatsregierung, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Die Landessynode soll die neue Landesbischöfin oder den neuen Landesbischof dann am 27. März wählen. Amtsantritt ist im November.