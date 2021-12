Evangelischer Kita-Verband kritisiert Testpflicht für Kinder

Die ab 10. Januar geltende Testnachweispflicht für Kindergartenkinder hat der Evangelische Kita-Verband kritisiert. In ihrer jetzt beschlossenen Form lasse die Regelung "viel Spielraum für Interpretationen" und sei mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden.

"Glaubhafte Versicherungen" reichen dem Verband nicht

Man war von verpflichtenden Tests für die Kinder in der Kita ausgegangen, diese fordert der Kita-Verband seit langem. Nun aber heißt es in der Regelung, dass es ausreicht, wenn die "Personensorgeberechtigten drei Mal wöchentlich glaubhaft versichern, dass bei dem Kind ein Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen wurde".

Durch die Formulierung "glaubhaft versichern" befürchtet der Verband, dass es in den Kitas zu Konflikten mit den Eltern kommen könnte. Christiane Münderlein, Vorständin Bildung und Soziales beim Evangelischen Kita-Verband Bayern, zeigte sich enttäuscht: "Die in der gestrigen Kabinettssitzung beschlossene Testnachweispflicht ist nicht das, was sich Fachleute und Öffentlichkeit unter der von Ministerpräsident Markus Söder angekündigten 'systematischen Testpflicht für Kitas' vorgestellt haben".

Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kita auf die Probe gestellt

Die Erziehungspartnerschaft zwischen der Kita und den Eltern beruhe zwar auf Vertrauen – aber das könne durch so eine Regelung sehr auf die Probe gestellt werden, so Münderlein weiter. "Eltern von kleinen Kindern sind sowieso stark gefordert. Ist es wirklich realistisch, das eigene Kind verlässlich drei Mal in der Woche zu testen? Zumal kindertaugliche Tests auch in den Apotheken Mangelware sind", sagte sie.

Pooltests oder Lolli-Tests gefordert

Zudem werde es so schwer für die Kitas, ihren Dokumentationspflichten nachzukommen. Der Verband hätte sich kindertaugliche PCR-Tests in den Kitas gewünscht, zum Beispiel Pooltests oder Lolli-Tests. Besonders bei Kindern unter fünf Jahren sei es wichtig, Infektionen schnell zu erkennen, da es für sie keinen Impfstoff gibt. Münderlein bedauert, "dass gerade die Kleinsten immer noch zu wenig gesehen werden".

Labore sollen ausgebaut werden

Es müssten dringend Kapazitäten in den Laboren ausgebaut werden, so dass auch in den Kitas mehr Sicherheit vor einer Corona-Infektion geschaffen werden kann. Der Evangelische Kita-Verband vertritt rund 800 Träger, die bayernweit etwa 92.000 Plätze in etwa 1.450 Einrichtungen anbieten.