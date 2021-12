BR24live, 10 Uhr: Evangelischer Festgottesdienst aus München

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hatte in seiner Weihnachtsbotschaft dazu aufgerufen, die Kinder in den Blickpunkt zu rücken: In diesem Jahr gelte es vor allem, die Verletzungen wahrzunehmen, die die Corona-Pandemie bei ihnen hinterlassen habe.

Die "Sorge, Anspannung und Genervtheit, die von den Erwachsenen ausgeht", habe sich während der Corona-Zeit wie eine Wolke auf das Gemüt der Kinder gelegt. Darum müsse man auf die Stimmen der Kinder hören und Gottes Nähe in ihren Verletzungen wahrnehmen.

Die Kinder im Mittelpunkt des Festgottesdienstes

Der Gedanke an die Kinder soll auch beim Festgottesdienst in St. Matthäus in München im Zentrum stehen. Zu Weihnachten kommt nach christlichem Glauben Gott als Mensch und Kind in die Welt. Deshalb erklingt das "Magnificat", der Freudengesang Marias, der Mutter Jesu, gleich in zwei verschiedenen Versionen: extrovertiert, festlich-brausend in der barocken Vertonung von Johann Kuhnau. Und nachdenklich-mystisch, nach innen gerichtet in der Weise des "Hymnos Akathistos“, eines alten Marienlobes der Ostkirche.

Vertraute Lieder und Händels "Halleluja"

Neben vertrauten Weihnachtsliedern wird auch das berühmte "Halleluja“ aus dem Messias von Georg Friedrich Händel erklingen. Die Liturgie gestalten der Münchner Matthäuspfarrer Norbert Roth sowie zwei Jugendliche. Es musizieren Gesangssolistinnen und -solisten, begleitet von Harfe, Trompeten und Orchester. Die musikalische Gesamtleitung hat Benedikt Haag.