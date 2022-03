Evangelische Landessynode: Zehn Millionen Euro für Flüchtlinge

Zehn Millionen Euro in zwei Jahren: die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern legt einen Hilfsfonds für Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Es ist das Geld, das Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm bereits im Vorfeld angekündigt hatte. Zwei Millionen Euro sollen für die Arbeit von Hilfswerken in der Ukraine, die übrigen knapp acht Millionen für die Betreuung von Flüchtlingen in bayerischen kirchlichen Einrichtungen verwendet werden.

Für die Finanzierung der ersten fünf Millionen soll das für 2022 geplante Tarifplus erst im nächsten Jahr wirksam werden. Bereits in den Jahren 2015 und 2016, zum Höhepunkt der damaligen Fluchtbewegung, hatte die Landeskirche zehn Millionen Euro pro Jahr bereit gestellt.

Ukrainischer Bischof lobt Landeskirche

Der ukrainisch-lutherische Bischof Pawlo Schwarz war per Video auf der Synode zugeschaltet. Er lobte die Unterstützung der Ukraine und seiner Kirche durch die bayerische Landeskirche, klagte aber über die mangelnde Solidarität anderer lutherischer Kirchen. Manche "Lutheraner im Osten" würden die russische Propaganda übernehmen und von einem "Heiligen Krieg" Russlands und von "De-Nazifikation" der Ukraine sprechen.

Bischof Schwarz sprach auch über die Situation der Gemeinden in der Ukraine. Etliche Lutheraner seien bereits in den Westen der Ukraine oder nach Polen geflohen, "doch die meisten sind in ihrer Heimat geblieben". Gründe dafür seien oft die russische Belagerung und der Beschuss, der die Flucht unmöglich mache.

Gottesdienste in verschiedenen Sprachen

Auch das Migrationskonzept von Oberkirchenrat Michael Martin wurde von der Mehrheit der 108 evangelischen Kirchenparlamentarier abgesegnet.

Da etwa zehn Prozent der Mitglieder der evangelischen Landeskirche aus Nachfolgestaaten der Sowjetunion stammen und rund 20 Prozent nicht in Deutschland geboren sind, sollen künftig Gottesdienste in unterschiedlichen Muttersprachen gefördert werden.

Keine verkürzte Amtszeit für den Landesbischof

In genau einem Jahr steht die Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm an. Dafür hat das Kirchenparlament die rechtlichen Grundlagen zum Teil verändert.

So müssen sich die Kandidierenden künftig öffentlich vor dem Plenum der Synode vorstellen, bisher war die Öffentlichkeit davon ausgeschlossen. Die Forderung nach einer Verkürzung der bischöflichen Amtsdauer, von zwölf auf sechs Jahre, wurde vom Parlament abgelehnt.