Evangelische Landeskirche tagt zu Stellenabbau und Jugendarbeit

Schon in den letzten Wochen war punktuell bekannt geworden, wo man in der evangelischen Kirche in Bayern in Zukunft den Rotstift ansetzt. Bei der Versöhnungskirche auf dem ehemaligen KZ-Gelände in Dachau oder beim Projekt "Brücke-Köprü" zur muslimisch-christlichen Verständigung in Nürnberg. Betroffen vom Sparkurs sind bayernweit aber auch viele Kirchengemeinden. Rund 190 Stellen, kündigte heute Personalchef Stefan Reimers an, sollen hier in Zukunft wegfallen. Zehn Prozent der Stellen könnten nicht mehr angeboten werden, weil die Mitgliederzahlen gesunken seien. Das sei der Vorschlag an die Landessynode, so Reimers.

Viele Stellen sollen nicht nachbesetzt werden

Weniger Kirchenmitglieder bedeutet langfristig auch weniger Geld aus Kirchensteuermitteln. Und damit auch weniger Stellen, die finanziert werden können. Betroffen sind Stellen von Pfarrern und Diakonen, aber auch von Kirchenmusikern und Religionspädagogen. Seinen Job verlieren soll allerdings keiner, betonte der Personalchef. "Arbeitslos wird bei uns niemand, es treten viele in den Ruhestand und wir können auch nicht alle Stellen besetzen, die frei werden."

Neu an dem Landesstellenplan, der in den kommenden Tagen vom evangelischen Kirchenparlament abgesegnet werden soll: Nicht die Landeskirche macht Vorgaben, wo gekürzt wird, sondern die einzelnen Dekanate sollen vor Ort je nach Bedarf entscheiden, wo sie kürzen, eine Stelle neu besetzen oder wo sie neue Schwerpunkte setzen. Beispielsweise soll es in Zukunft auch möglich sein, eine Pfarrstelle mit einer Diakonin zu besetzen, um die Jugendarbeit zu verstärken. Für die einzelnen Dekanate ist das keine leichte Entscheidung. Der Ansbacher Dekan Hans Stiegler sieht darin aber auch eine große Chance. Veränderungen seien nicht einfach, aber es komme immer darauf an, wie man an eine Veränderung rangehe.

Sorge um die Jugend in der Pandemie

Nicht nur Stellenkürzungen, auch die Corona-Pandemie und ihre Folgen beschäftigen die Kirchenparlamentarier bei ihrem digitalen Treffen. Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zeigte sich heute besorgt über psychische Auffälligkeiten bei Kinder und Jugendlichen durch die Pandemie. Man müsse genau hinschauen, welche Einschränkungen für Kinder und Jugendliche nach einem Jahr Pandemie noch vertretbar seien. "Uns allen verlangt diese Zeit viel ab. Aber ein Pandemie-Jahr im Leben eines jungen Menschen fühlt sich bei gleichen äußeren Umständen noch viel länger und viel intensiver an", so der Landesbischof.

Die Erwachsenen müssten dafür sorgen, alles in der Macht Stehende zu tun, "dass die notwendig gewordenen Einschränkungen des Aktionsradius und die damit verbundenen Verunsicherungen für Kinder und Jugendliche nicht zu dauerhaften inneren Schäden führen".

Jugendgruppen öffnen - wo es die Inzidenzwerte zulassen

Damit korrigiert die evangelische Landeskirche ihren Kurs, wie sie ihn zu Beginn der Pandemie verfolgt hat. Damals hatten die Kirchen alle Angebote für Kinder und Jugendliche abgesagt. Bedford-Strohm forderte nun die Kirchengemeinden und Jugendwerke auf, wieder umsichtig zu öffnen, für kleine Gruppen und mit Masken – "wo es die Inzidenzwerte erlauben". Noch bis Donnerstag beraten die 108 Synodalen auf ihrer digitalen Frühjahrstagung.