Evangelische Landeskirche: Solide Finanzen, neue Strategien

Besonders wichtig sind der Landeskirche die Themen Pflege und die Eindämmung der Flüchtlingskrisen in der Welt. Drei Millionen Euro fließen in die Fortbildung von Pflegekräften, zwei Millionen in Projekte in den Herkunftsländern von Flüchtlingen. "In zwei Ländern in denen wir ökumenische Kontakte haben, Irak und Kongo", sagt Erich Theodor Barzen. Der Haushalt für das Jahr 2019 hat einen Umfang von 960 Millionen Euro. Er wurde auf der Tagung einstimmig angenommen.