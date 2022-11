Evangelische Landeskirche setzt auf Klimaschutz

Die Mitglieder werden weniger in der evangelischen Kirche, also sinken langfristig auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer. In den kommenden acht Jahren sollten deshalb knapp 190 Millionen Euro eingespart werden in der evangelischen Landeskirche.

Die Synode hat deshalb am Mittwoch die Zahl der Kirchenkreise in Bayern reduziert, künftig sollen es nur mehr vier statt sechs Kirchenkreise sein. Denn auch das Personal halbiere sich in den kommenden 15 Jahren, sagt Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Und das heißt: Gemeinden, Regionen müssen zusammenarbeiten, so der Landesbischof.

Regionen müssen aus Kostengründen zusammenarbeiten

"Nicht jede Kirchengemeinde muss alles anbieten. Sondern da, wo man gut zusammenarbeitet, kann man auch mit weniger Personal und weniger Aufwand den Menschen das bieten, was sie brauchen."

Was die Menschen brauchen, das habe sich verändert, stellt die Synodenpräses, Annekathrin Preidel fest. Vieles in der Landeskirche stamme aus anderer Zeit, etwa das Netzwerk von Gemeinden aus dem 19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Industrialisierung, das man in seiner Flächenwirkung unbedingt erhalten wolle. Zugleich sieht die Synodenpräses neue Herausforderungen.

"Die Revolution, die jetzt passiert, ist die Digitalisierung. Man lebt an dem einen Ort, arbeitet an dem anderen Ort, hat seine Freunde an einem nächsten Ort und seine Hobbys an einem vierten. Wenn Kirche da präsent sein soll, muss sie sich anders aufstellen", glaubt Annekathrin Preidel.

Verknappung und Kürzung als Herausforderung

Kleinere Kirchenkreise und entsprechend kleiner wird in einigen Jahren auch die Synode selbst. Von Sonntag bis Mittwoch diskutierten knapp 110 Vertreter aus ganz Bayern im Amberger Congress Centrum über Haushalts- und Zukunftsfragen. Erstmals einen Tag kürzer als in den Jahren zuvor. Doch Verkürzung, Verknappung, das kann auch eine Chance sein, meint die Synodenpräses.

Denn wer verändert, der erfindet auch etwas Neues, das ist Annekathrin Preidel wichtig. "Es ist nicht das Sparen und Kürzen. Sondern es ist: Wie kommen wir zu neuen Formen in dieser Kirche, die neue Möglichkeiten bietet."

Die Finanzen und das Personal sind das Eine: Doch die Synode will den Blick auch beständig weiten auf Christen in aller Welt, die in vielen Ländern in Bedrängnis kommen. Heute schauten die Synodalen auf den Iran und wünschten sich regemäßige Berichte über bedrängte Christen in aller Welt. Über allen aktuellen und künftigen Herausforderungen schwebt aber das große Thema Klimaschutz. Dazu soll es ein eigenes Klimaschutzgesetz in der evangelischen Landeskirche geben, das Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm begrüßt.

Klimaschutz großes Thema auf der Synode

"Nicht ohne Grund haben die Jugend-Synodalen hier sehr emotional auch und mit großem Nachdruck eingefordert, dass wir nicht nur kosmetische Korrekturen machen, sondern dass wir eine riesengroße Transformation unserer Kirche und ihrer Gebäude, ihrer institutionellen Aspekte, dass wir uns da ran wagen und auch das Geld auszugeben bereit sind, dass wir da mit gutem Beispiel voran gehen", so der Landesbischof.

Das evangelische Kirchenparlament hat am Mittwoch zudem beschlossen, dass der Landesbischof künftig maximal zehn statt bisher zwölf Jahre im Amt sein soll. Heinrich Bedford-Strohm wird die zwölf Jahre noch voll machen, also noch ein Jahr lang das Amt bekleiden. Zehn Jahre hält der noch amtierende Landesbischof auch für sinnvoll. "Damit man da auch Akzente setzen kann." Aber es sei auch gut, dass die Amtszeit begrenzt sei. Der neue Landesbischof oder die neue Landesbischöfin in Bayern wird bei der nächsten Tagung der Synode im Frühjahr in München gewählt.