Evangelische Landeskirche Bayern streicht stellen

In Zukunft wird die bayerische Landeskirche deutlich weniger Personal beschäftigen als bislang. Bei ihrer digitalen Frühjahrstagung haben die evangelischen Kirchenparlamentarier den Abbau von 10 Prozent der von der Landeskirche finanzierten Stellen beschlossen. Rund 190 Stellen fallen demnach weg - Stellen von Pfarrerinnen und Pfarrer , Diakonen, Kirchenmusikern und Religionspädagogen. Von der Stellenkürzung betroffen ist unter anderem die evangelische Versöhnungskirche an der KZ-Gedenkstätte Dachau.

130 Millionen Euro Defizit erwartet

Mit den Stellenstreichungen reagiert die bayerische Landeskirche auf den Rückgang der Kirchenmitglieder und sinkende Kirchensteuermittel. Bis 2023 muss ein finanzielles Defizit von 130 Millionen Euro ausgeglichen werden.

Darüber hinaus spielt aber auch der fehlende Mitarbeiter-Nachwuchs eine Rolle. Die Landeskirche rechnet damit, dass sich die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer bis 2035 halbiert. Deswegen werden auch zahlreiche Pfarrhäuser in den nächsten Jahren nicht mehr gebraucht wird. Was mit diesen Immobilien geschieht, sollen Dekanate und Kirchenkreise in den nächsten Jahren intensiv beraten.