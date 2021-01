15.01.2021, 19:26 Uhr

Evangelische Kirche Nürnberg warnt vor falschen Gottesdiensten

Das evangelische Dekanat Nürnberg warnt vor angeblichen Gottesdiensten an der Nürnberger Lorenzkirche am Wochenende: Hinter den Veranstaltungen, zu denen in den sozialen Medien aufgerufen werde, stünden Corona-Leugner.