Evangelische Kirche berät über Glauben junger Menschen

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat eine neue Gruppe entdeckt: die jungen Erwachsenen. Und sie hat entdeckt, dass sie so gut wie nicht weiß, was die wollen – weil kaum jemand zwischen zwanzig und dreißig in Kirchengemeinden auftaucht. Die klassische Jugendarbeit brummt nach wie vor – aber danach ist Flaute.

Junge Erwachsene kaum beteiligt in kirchlichen Strukturen

Zu den 120 Mitgliedern der EKD-Synode sind daher am Abend 60 junge Erwachsene eingeladen worden - und die Vertreterinnen und Vertreter der Landeskirchen hören erst mal zu, wo überhaupt Kirche noch erwünscht ist.

Junge Erwachsene sind kaum beteiligt in den kirchlichen Strukturen, diese Diagnose liegt schon seit einigen Jahren vor. Das evangelische Kirchenparlament hat zwar offiziell acht Jugenddelegierte, aber die dürfen nur diskutieren, nicht mit abstimmen. Das sollte sich ändern, finden viele. Aber mehr noch, sagt die Vorsitzende der EKD-Synode Irmgard Schwaetzer, sie will mehr junge Leute in Entscheidungsgremien.

"Wir sind ja Kirche, wie wir in die Gesellschaft hineinwirken wollen, nicht nur in einen verengten Bereich, sondern in die gesamte Gesellschaft. Deswegen sind junge Menschen da ganz wichtig." Irmgard Schwaetzer, Vorsitzende der EKD Synode

Quoten für junge Erwachsene

Es muss sich bald etwas ändern in den Strukturen, sagt auch der EKD-Ratsvorsitzende, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Und wenn es nicht mit gutem Willen geht, dann braucht es Quoten für junge Erwachsene, dort wo etwas entschieden werden kann.

"Es ist nicht so, dass es erstens keine junge Menschen in der Kirche gäbe, 150.000 Jugendmitarbeiter allein in Bayern. Aber sie kommen in den Entscheidungsgremien nicht vor, es gibt schon jetzt viele engagierte junge Menschen in unserer Kirche. Die zu sehen und mit mehr Ausstrahlung zu verbinden, das ist unser Ziel." Heinrich Bedford-Strohm, EKD-Ratsvorsitzender

Neue Medien auch ein Thema

Die EKD-Synode will sehr grundlegend fragen: Wo und wie können die Landeskirchen Plattformen oder Räume schaffen, in denen sich junge Erwachsene viel freier als bisher selbst organisieren können – und das müssen nicht nur Gottesdienste sein. Immer noch ist jeder dritte evangelische Jugendliche mit der kirchlichen Jugendarbeit in Berührung gekommen. Dieses Pfund will man sich nicht aus Unachtsamkeit aus der Hand schlagen lassen.

Zur aktuellen Entwicklung der Jugendarbeit in den Kirchengemeinden werden heute außerdem Zahlen vorgelegt. Auch will man sich bei der EKD Synode, die bis Mittwoch in Würzburg tagt, auch mit Chancen und Risiken der Digitalisierung beschäftigen. Zudem geht es um die Frage, wie man denn die neuen Medien noch besser auch zur eigenen Vernetzung nutzen könnte.