Evangelische Jugendsozialarbeit Rothenburg gerettet

Der Fortbestand vieler sozialer Projekte in Westmittelfranken ist gesichert: Die evangelische Jugendsozialarbeit (EJSA) wird ab Oktober von dem diakonischen Träger Arche übernommen. Damit kann die EJSA ihre finanziellen Probleme lösen und gleichzeitig einen Großteil ihrer integrativen und ausbildungsfördernden Maßnahmen beibehalten, erklärt Thomas Raithel, Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH.

Hilft jungen Menschen bei Ausbildung

Die EJSA unterstützt jährlich rund 600 junge Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund bei teilweise multiplen Problemen im Alltag und der Ausbildung. Die Angebote reichen von offener Ganztagsbetreuung an Schulen, über Integrationshilfe bis hin zur Ausbildungsförderung. Das Unternehmen war, vor allem bedingt durch die Corona-Jahre, aber auch durch fehlende Förderungen, in finanzielle Schieflage geraten.

Rettung trotz erfolgreicher Spendenaktion

Um das Defizit aus dem Jahr 2022 auszugleichen und den Fortbestand der Angebote an den acht Standorten in den Landkreisen Ansbach und Neustadt Aisch-Bad Windsheim zu sichern, rief die EJSA im Februar zu einer Spendenaktion auf. Das Ziel waren 90.000 Euro – es kamen sogar 108.000 Euro zusammen.

Nichtsdestotrotz musste auf lange Sicht eine Lösung her, um die weitere Arbeit kontinuierlich zu sichern, die nun mit dem neuen Träger gefunden sei, heißt es von der Verantwortlichen der EJSA. Die deutlich größere gemeinnützige GmbH Arche wird die übrigen 24 Mitarbeitenden der EJSA Westmittelfranken übernehmen.

Weniger Personal

Allerdings kann nicht das komplette Angebot aufrechterhalten werden. So wird der Bereich Ausbildungsförderung mit weniger Personal besetzt, was der bisherige Geschäftsführer Thomas Raithel bedauert. Er rief 2001 die EJSA mit Hauptsitz in Rothenburg ins Leben. Er wird durch den neuen Träger seinen Posten abgeben und die EJSA vorerst nur beraten.