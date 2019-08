Evakuierung wegen Fliegerbombe in Straubing abgeschlossen

Nach dem Fund eines möglicherweise explosionsfähigen Fliegerbombenteils aus dem Zweiten Weltkrieg am Montagvormittag (26.08.) in Straubing sind die Evakuierungsmaßnahmen mittlerweile abgeschlossen. In einem Umkreis von etwa 150 Metern um den Fundort mussten einige Personen ihre Häuser verlassen. Wieviele genau, das konnte der Polizeisprecher vor Ort noch nicht mitteilen. Zwei Personen wurden vom BRK in die eingerichtete Betreuungsstelle in der Siemensstraße 11a gebracht. Das Bürgertelefon der Stadt Straubing ist weiter unter der Nummer 09421/94468222 ereichbar.

Entschärfung oder kontrollierte Sprengung

Der Sprengmeister wird nun entscheiden, ob das sogenannte Zerscheller-Teil entschärft werden kann oder kontrolliert gesprengt werden muss. Für Letzteres würde eine Vorrichtung gebraucht, in der die Detonation stattfinden könnte. Wie der Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte, würde dann - aufgrund des lauten Knalls - die Bevölkerung noch einmal gewarnt werden.

Einsatzdauer weiterhin unbekannt

Wie lange der Einsatz des Kampfmittelräumkommandos dauern wird, ist weiter unklar. Es bestehe aber weiterhin keine Gefahr. Das Bombenteil wurde gegen 10.00 Uhr vormittags bei Bauarbeiten zwischen der Carl-Zeiss- und der Daimlerstraße in Straubing gefunden.