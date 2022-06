Evakuierung wegen Fliegerbombe in Regensburg - 1.200 Betroffene

Betreuungsstelle in der Donau-Arena

Die Stadt weist darauf hin, dass die Arbeit an der Bombe erst nach Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen beginnen könne. "Die Einsatzkräfte bitten die Bewohnerinnen und Bewohner, vorher rechtzeitig und geordnet ihre Häuser zu verlassen und den Anweisungen Folge zu leisten", hieß es.

Für Evakuierte wird in der Donau-Arena eine Betreuungsstelle eingerichtet. Sie soll ab 8 Uhr geöffnet sein. In Schwabelweis werden von der Haltestelle Fleischmannstraße sowie von der Haltestelle Kirchstraße um 10.30 Uhr, 11.00 Uhr und 11.30 Uhr Busse zur Betreuungsstelle fahren. Die Linie 5 fährt während des Evakuierungsmaßnahmen die Haltestellen in Schwabelweis und Tegernheim nicht an.

Bürgertelefon ab 7 Uhr erreichbar

Betroffene können sich ab 7 Uhr an das Bürgertelefon unter der Telefonnummer 0941/507-2326 wenden - insbesondere sie wenn einen Krankentransport, eine Krankenbetreuung oder Hilfe bei der Evakuierung benötigen oder wegen Corona in Quarantäne sind. Vor allem kranke, bettlägrige oder hilfsbedürftige Menschen sollten sich an das Bürgertelefon wenden, hieß es.