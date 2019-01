Evakuierung von Schlechinger Ortsteil Raiten aufgehoben

Die Bewohner des Schlechinger Ortsteils Raiten (Landkreis Traunstein) können aufatmen. Sie dürfen wieder ihre Häuser betreten, verkündete am Donnerstagabend die Lawinenwarnkommission. Diese hatte die Situation am südöstlichen Hang der Hochplatte untersucht. Die Wahrscheinlichkeit eines großen Lawinenabgangs, der die Wohnbebauung erreichen könne, sei gering.

Schneesituation wird weiterhin beobachtet

Gesperrt bleibe aber weiterhin der Hang am Ortsrand, so die Kommission. Kleinere Lawinenabgänge seien weiterhin möglich. Durch die vorhergesagte Wetterlage sei in den kommenden Tagen keine Verschärfung der Lawinengefahr zu erwarten. Die Schneesituation an der Hochplatte werde aus Sicherheitsgründen jedoch weiterhin beobachtet. Sollte sich das Wetter ändern, könne die Lawinengefahr wieder steigen.

Informationsveranstaltung geplant

Wie der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch in einer Videobotschaft bekanntgab, werde für diesen Fall an einem erneuten Evakuierungsplan für Raiten gearbeitet. Morgen sollen die Bürger bei einer Veranstaltung informiert werden.

Ortsteil komplett evakuiert

Die Bewohner von Raiten mussten aufgrund großer Lawinengefahr die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auswärts schlafen. Der Ortsteil war komplett evakuiert worden. Auf dem Hang oberhalb von Raiten war vor zehn Jahren schon einmal eine Lawine abgegangen. Damals wurde der Wald bis auf wenige Bäume weggerisen. Deshalb fehlt nun eine natürliche Lawinen-Sperre.