vor 36 Minuten

Evakuierung Straubinger Mehrfamilienhaus - eine Person verletzt

In einem Straubinger Wohnhaus hat es am Morgen gebrannt. Die Bewohner mussten kurzzeitig das Haus verlassen, ein Mann wurde leicht verletzt. Bei der Brandursache handle es sich laut Polizei wohl um einen technischen Defekt an einem Elektrogerät.