Evakuierung nach Drohung gegen Gesundheitsamt in Ansbach

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist bei der Ansbacher Polizei ein Drohanruf gegen das dortige Gesundheitsamt eingegangen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und evakuierte rund 30 Anwohner der anliegenden Grundstücke.

Keine verdächtigen Gegenstände gefunden

Bei der Durchsuchung des Gesundheitsamts wurden laut Polizeiangaben weder verdächtige Gegenstände noch verdächtige Personen gefunden. Gegen 02.30 Uhr wurde der Polizeieinsatz beendet. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Anwohner wurden in der Zeit der Evakuierung durch das Bayerische Rote Kreuz betreut.

Drohanrufe häufen sich

In den vergangenen Tagen kam es des Öfteren zu Drohanrufen in Mittelfranken. Am Freitagabend löste ein derartiger Anruf einen Großeinsatz der Polizei im Nürnberger Stadtteil Gostenhof aus. Dieser richtete sich gegen einen großen Gebäude- und Wohnkomplex. Auch hier kam es zu keiner Gefährdung. Die Polizei geht zum aktuellen Stand nicht davon aus, dass es einen konkreten Zusammenhang zwischen den beiden Drohanrufen in Nürnberg und Ansbach gibt. Das teilte Polizeisprecher Michael Petzold dem BR auf Anfrage mit. Dennoch dauern in beiden Fällen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen an.

Sprengsatz in Nürnberg gegen Arbeitsagentur

Am vergangenen Sonntag (02.08.20) waren zudem zwei Brandsätze an der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg platziert worden, die aber nicht zündeten. In diesem Fall hat die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang zu den Drohanrufen besteht, kann die Polizei Nürnberg daher nicht beantworten.