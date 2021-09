Evakuierung möglich: Bombenfund am Ansbacher Bahnhof?

Bei Bauarbeiten am Bahnhof in Ansbach ist in vier Metern Tiefe ein ferromagnetischer Gegenstand – sprich wohl ein Gegenstand aus Eisen – gefunden worden, was auf eine Bombe schließen lassen kann, teilte die Stadt mit. Vermutlich handelt es sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Gegenstand wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag freigelegt

Dieser Gegenstand soll in der Nacht vom kommenden Samstag auf Sonntag freigelegt werden. Dafür werden die Bahnunterführung unter den Gleisen ab 23 Uhr gesperrt, heißt es weiter. Sollte sich der Verdacht auf eine Fliegerbombe bestätigen, wird laut Stadt der Bereich um den Bahnhof für die Entschärfung evakuiert.

Mögliche Evakuierung am Sonntag in Ansbach

Die Evakuierung sei für den Sonntagmorgen geplant, die Entschärfung für den Vormittag. Der Zeitplan werde – im Fall der Fälle – am Sonntag genau festgelegt. Bürgerinnen und Bürger sollen sich aus diesem Grund erkundigen, ob die Evakuierung tatsächlich notwendig ist. Unter anderem informiert die Stadt auf ihrer Homepage über den möglichen Bereich.

Notunterkunft wird eingerichtet

Für Menschen, die in der Zeit der Entschärfung nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen könnten, wir eine Notunterkunft eingerichtet. Das gelte auch für Corona-Positive oder Personen in Quarantäne, diese würden gesondert untergebracht werden, teilt die Stadt weiter mit.