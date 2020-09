Evakuierung in Traunstein nach erneutem Bombenfund

Auf der Baustelle an der Chiemseestraße 25 in Traunstein ist am Vormittag erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Momentan tagt der Krisenstab der Stadt und bespricht die weiteren Maßnahmen einschließlich einer erneuten Evakuierung der Anwohner in einem Radius von 350 Metern. Der Zeitpunkt für die Evakuierung ist für 14:30 Uhr angesetzt.

Erster Bombenfund Anfang September

Bereits am 11. September war auf der Baustelle eine 135 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Damals mussten rund 1.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Bombe konnte einen Tag später entschärft werden. Das Grundstück war bereits vor dem Start der Bauarbeiten auf Kampfmittel untersucht worden. Dennoch wurde erneut ein Blindgänger gefunden. Das Grundstück war in den 1970er-Jahren mit einem Gebäude der Post bebaut.