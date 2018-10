Evakuierung in Fürth: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Fürth ist in der Nacht zum Dienstag (16.10.18) ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Polizeisprechers brannte es in einem unbewohnten Zimmer der Einrichtung. Gut 50 Bewohner mussten den betroffenen Teil der Unterkunft verlassen, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Viele offene Fragen

Vier Personen wurden leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht – zwei von ihnen konnten die Klinik bereits wieder verlassen. Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Kripo hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zum entstandenen Sachschaden gab es zunächst keine Informationen.