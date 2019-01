vor 43 Minuten

Evakuierung: Holzschuppenbrand greift auf Wohnhäuser über

Bei einem Holzschuppenbrand am Montagabend in Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim mussten Bewohner evakuiert werden: Das Feuer griff auch auf das dazugehörige Wohn- und ein Nachbarhaus über.