Evakuierung bei Bayreuther Bombenfund: Einbrecher schlagen zu

Besonders dreiste Einbrecher haben die jüngste Evakuierung im Rahmen der Bombenentschärfung in Bayreuth ausgenutzt. Wie die Polizei mitteilt, sind bislang Unbekannte bei dem Vorfall am vergangenen Freitag durch jeweils gekippte Balkontüre in zwei Wohnungen eingestiegen.

Einbrecher steigen über Balkone ein und erbeuten Schmuck

Dabei haben sie Schmuck im Wert von wenigen Hundert Euro gestohlen und einen Sachschaden in Höhe von einhundert Euro verursacht. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise und der räumlichen Nähe der beiden Wohnungen geht die Polizei derzeit von einem Zusammenhang der Taten aus. Die Kripo sucht nach Zeugen, die während der Evakuierung im Bereich der Rosestraße und der Johann-Sebastian-Bach-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Bayreuth: Evakuierung nach Bombenfund betrifft 400 Anwohner

Im Bayreuther Stadtteil St. Georgen mussten am Freitag etwa 400 Menschen ihre Wohnungen verlassen, nachdem eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einer Baustelle gefunden worden war. Noch am selben Tag konnte die Bombe entschärft werden und alle betroffenen Anwohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren.