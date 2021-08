Evakuiertes Seniorenheim in Osterhofen weiter ohne Strom

Die Stromversorgung in dem am Dienstagabend evakuierten Seniorenheim in Osterhofen im Kreis Deggendorf ist nach wie vor nicht wiederhergestellt. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Die Bewohner befinden sich weiterhin in einer anderen Senioreneinrichtung in Plattling.

Dauer der Arbeiten noch ungewiss

Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung laufen, heißt es. Wie lange sie dauern und wann die über 30 Bewohner zurück in ihre Einrichtung können, ist nicht bekannt.

Verletzt wurde bei dem Schmorbrand und auch bei der Evakuierung am Dienstag niemand. Der Sachschaden wird gering eingeschätzt.

Starkstromleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Mittlerweile ist die Ursache für den Stromausfall bekannt: Laut Polizei war bei Bauarbeiten auf einem Nachbargrundstück die Starkstromleitung beschädigt worden. Dadurch kam es zu einer Überspannung und infolge dessen zu einem Schmorbrand an zwei Neonleuchten.