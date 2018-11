Evakuiertes Haus in Augsburg: Wo die Geschäftsleute nun öffnen

Erst letztes Jahr hatte Berndt Wagner seinen Friseursalon Haarschaft mit viel Liebe zum Detail renoviert - und war nun quasi über Nacht obdachlos geworden. Wegen metertiefer Hohlräume unter dem Mauerwerk war das Haus evakuiert worden.

Nun hat Berndt Wagner eine vorübergehende Bleibe gestellt bekommen: Der Betrieb konnte von der Stadt vorübergehend in der Friseurinnung in der Stettenstraße 20 untergebracht werden.

Wichtigste Geschäftszeit des Jahres

Für die Goldschmiedemeisterin Renate Ammer und ihre Angestellten konnte eine geeignete Ausweichfläche in einem städtischen Objekt zur Verfügung gestellt werden. Der Betrieb wird voraussichtlich schon nächste Woche in der Annastraße 16 (ehemals „Hunkemöller“) eröffnen.

"Insbesondere für die Schmuckbranche sind die Wochen vor Weihnachten die mit Abstand wichtigste Zeit im Jahr. Wir sind froh, dass wir der Goldschmiede Ammer mit unserer städtischen Immobilie ein sofort einsetzbares Ausweichquartier anbieten können," so Wirtschaftsreferentin Eva Weber.

"Unterstützung von privaten Immobilienbesitzern"

Das Ipanema Waxingstudio wird demnächst am Martin-Luther-Platz 6 eröffnen. Offen ist nun noch, wo und wann „Lady Hair Bethmann“ wieder öffnen wird. Die Stadt Augsburg hat der Inhaberin die Fläche des "Räumchen wechsel Dich" in der Barfüßer Straße angeboten.

"Die Herausforderung besteht darin, dass die immobilienseitigen Anforderungen der Mieter unter Hochdruck mit möglichen Ausweichquartieren in Einklang gebracht werden müssen", so Weber weiter. "Glücklicherweise erfahren die Gewerbetreibenden dabei breite Unterstützung auch von privaten Immobilienbesitzern. Für diese Hilfsbereitschaft in dieser Notsituation möchte ich mich ganz herzlich bedanken."