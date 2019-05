Eva Weber soll am Abend OB-Kandidatin der CSU in Augsburg werden

Eva Weber soll am Abend offiziell zur Oberbürgermeisterkandidatin der CSU gewählt werden. Nachdem der Bezirksvorstand die 41-Jährige schon als Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl 2020 bestimmt hat, müssen nun noch die Delegierten im CSU-Bezirksverband Augsburg die Entscheidung bestätigen.

CSU-Spitze setzt bei Nachfolge für OB Gribl auf Finanzreferentin Eva Weber

Eva Weber ist derzeit Finanzreferentin und Zweite Bürgermeisterin von Augsburg. Sie soll die Nachfolge des amtierenden OB von Augsburg, Kurt Gribl, antreten. Gribl hatte angekündigt, bei den Kommunalwahlen im kommenden März nicht mehr antreten zu wollen.

Ordnungsreferent Dirk Wurm als Oberbürgermeister-Kandidat der SPD vorgeschlagen

Weber muss sich bei der Kommunalwahl starken Gegenkandidaten stellen. So hat die Augsburger SPD den derzeitigen Ordnungsreferenten Dirk Wurm als Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters in Augsburg vorgeschlagen. Offiziell von der Parteibasis nominiert werden soll Wurm im Juli. Als Ordnungsreferent hat Wurm unter anderem durch die Einrichtung eines Süchtigentreffpunkts in der Nähe des Bahnhofs Augsburg-Oberhausen auf sich aufmerksam gemacht.

Bayerbach kandidiert für AfD – Grüne und FDP bestimmen OB-Kandidaten im Juni

Die OB-Kandidaten von Grünen und FDP stehen derzeit noch nicht fest. Die Liberalen wollen ihren Kandidaten am 1. Juni nominieren, die Grünen einige Wochen später, am 26. Juni. Die AfD schickt Markus Bayerbach ins Rennen, der für seine Partei im Landtag sitzt und dort den Bildungsausschuss leitet. Auch viele kleinere Gruppierungen werden in Bayerns drittgrößter Stadt bei der Oberbürgermeisterwahl antreten. So geht etwa "Wir sind Augsburg" um den ehemaligen dritten Bürgermeister der Stadt, Peter Grab, mit der 32-jährigen Anna Tabak ins Rennen. Für "Augsburg in Bürgerhand" bewirbt sich Bruno Marcon um das Amt des Oberbürgermeisters.

Aktuell elf Parteien und Gruppierungen im Augsburger Stadtrat

Derzeit regiert in Augsburg eine Koalition aus CSU, SPD und Grünen. Im Stadtrat haben elf verschiedene Parteien und Gruppierungen einen oder mehrere Sitze. Seit Jahrzehnten wechseln sich in Augsburg SPD- und CSU-Bürgermeister ab. Kurt Gribl trat zweimal erfolgreich für die CSU an, bei der ersten Wahl aber noch ohne Parteibuch.