27.05.2019, 22:05 Uhr

Eva Weber ist offiziell OB-Kandidatin der Augsburger CSU

Die CSU will jünger und weiblicher werden - und in Augsburg macht die Partei vor, wie es gehen könnte. Die Christsozialen haben am Montagabend bei einer Delegiertenversammlung Eva Weber (41) offiziell zur OB-Kandidatin gewählt.