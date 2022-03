Eva Ehrhardt-Odörfer ist neue Bürgermeisterin in Baiersdorf

Nach einem knappen Rennen in Baiersdorf steht seit 18:51 Uhr fest: Eva Ehrhardt-Odörfer ist die neue Bürgermeisterin der Stadt. Die Sozialdemokratin zeigte sich nach der Wahl erleichtert, am meisten freute sie sich die Stadt in SPD-Hand zu sehen.