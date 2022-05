Eva Brockmann ist die neue Fränkische Weinkönigin

Die 65. Fränkische Weinkönigin kommt aus Churfranken und heißt Eva Brockmann. Die 23-Jährige gelernte Winzerin aus Haibach im Landkreis Aschaffenburg wurde am Freitagnachmittag in Würzburg zur Symbol- und Werbefigur für den Frankenwein gekürt. Sie trat für Großwallstadt im Landkreis Miltenberg an und konnte sich gegen die beiden anderen Kandidatinnen Linda Keller aus Ramsthal im Landkreis Bad Kissingen und Emmi Wendemuth aus Albertshofen im Landkreis Kitzingen durchsetzen.

"Ich freue mich voller Erwartung auf das was kommt", sagte Siegerin Eva Brockmann kurz nach der Wahl. Die 23-Jährige studiert Weinbau und Oenologie in Geisenheim (Hessen). Im unterfränkischen Großwallstadt machte sie ihre ersten Schritte im Weinbau, daher trat sie auch für diesen Ort an. Ein Jahr lang repräsentiert die Fränkische Weinkönigin nun den Frankenwein bei üblicherweise weit über 400 Terminen.

Fragerunde im Würzburger VCC

Alle drei Kandidatinnen hatten sich zuvor bei einer großen Gala auf der Bühne des Vogel Convention Center (VCC) vor mehr als 500 Gästen vorgestellt und viele fachliche Fragen zum Frankenwein beantwortet. Unter den Gästen waren Vertreter aus Kultur, Wirtschaft und Politik, darunter der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Vorgängerin pandemiebedingt drei Jahre lang im Amt

Nach drei Jahren hat der Fränkische Weinbauverband damit wieder eine neue Weinkönigin. Brockmann erhielt die Krone aus den Händen der bisherigen Weinkönigin Carolin Meyer aus Greuth bei Castell im Landkreis Kitzingen. Sie war drei Jahre im Amt und damit so lange wie keine ihrer Vorgängerinnen, weil der Weinbauverband wegen der Pandemie keine Wahl veranstalten konnte.

Der Bayerische Rundfunk hatte die Gala wie schon beim letzten Mal mehrere Stunden mit einem Live-Stream im Netz begleitet. Moderiert wurde der Stream von BR-Reporter Jürgen Gläser und der früheren Weinkönigin Klara Zehnder.