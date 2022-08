European Championships: Polizei und Organisatoren zufrieden

Elf Tage lang herrschte Ausnahmezustand in der Landeshauptstadt. In neun Sportarten wurden Europameisterschaften ausgetragen. Die Euphorie war groß, Tausende Fans besuchten die Wettkämpfe und Veranstaltungen rund um die Multi-EM. Am Sonntagabend nun gehen die European Championships 2022 zu Ende. Polizei und Veranstalter ziehen ein positives Fazit.

Organisatoren sprechen von "Sommermärchen"

Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne sagte am Sonntag: "Wir haben wieder ein Sommermärchen geschafft nach 2006", und spielte dabei auf die Fußball-Weltmeisterschaft vor 16 Jahren in Deutschland an. Die angestrebte Marke von einer Million Besucherinnen und Besuchern sei bereits am vergangenen Donnerstag erreicht worden, insgesamt seien es bisher 1,2 Millionen. Bei der Zahl der verkauften Eintrittskarten werde man an die Zahl von 400.000 herankommen, "auch wenn's knapp wird", so Schöne.

Polizei mit Einsatzverlauf zufrieden

Auch das Polizeipräsidium München zeigt sich mit dem Verlauf "sehr zufrieden". Das Einsatzkonzept habe sich bewährt, so der leitende Polizeidirektor Roland Helmig. Seit Beginn der Wettbewerbe am 11. August wurden im Zusammenhang mit den Europameisterschaften insgesamt 15 Personen vorübergehend festgenommen, beispielsweise wegen Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung.

Antisemitischer Zwischenfall sorgt für Empörung

Für internationale Empörung hatte ein Zwischenfall am 16. August gesorgt, als ein 19-jähriger Sicherheitsdienst-Mitarbeiter beim Besuch einer israelischen Delegation den Hitlergruß zeigte. Der tatverdächtige Berliner wurde sofort festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen ihn wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Polizei hat mit Falschparkern mehr zu tun als mit Randalierern

Zehn Personen wurden wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt, unter anderem wegen abgebrannter Pyrotechnik. Ein 33-jähriger Berufsfotograf, der für Videoaufnahmen verbotenerweise mit einer Drohne über das Olympia-Gelände und die Zuschauer geflogen war, wurde ebenfalls angezeigt.

Rund 480 Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Halterinnen und Halter hatten sie trotz Halteverbotszonen im Bereich der Veranstaltungsstätten und Wettkampfstrecken abgestellt. In der Spitze waren zeitgleich 1.250 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.