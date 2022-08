Zehntausende bei Eröffnungsfeier: Münchner Olympiapark überfüllt

177 Goldmedaillen zu vergeben

Das Wettbewerbsprogramm der European Championships startet am Donnerstag. Bei dem großen Multisportevent in der bayerischen Landeshauptstadt werden rund 5.000 Athletinnen und Athleten antreten und insgesamt 177 Goldmedaillen vergeben. Die erste Europameisterin wird am Donnerstag (10.00 Uhr) im Turn-Mehrkampf der Frauen ermittelt. Dazu gibt es Vorkämpfe im Bahnradsport, Rudern, Klettern und im BMX. Neun Sportarten sollen in den kommenden Tagen bei der Multi-EM die Zuschauer begeistern, darunter auch Tischtennis mit Timo Boll und Leichtathletik. Die letzten Entscheidungen bei den European Championships fallen am 21. August.

Größte Sportveranstaltung seit 1972 in München

Die European Championships sind die größte Sportveranstaltung in München seit den Olympischen Spielen 1972. Die Eröffnungsfeier wurde entsprechend groß gefeiert. Bekannte Musiker und Bands, wie die Sportfreunde Stiller, der Rostocker Rapper Marteria und die zehnköpfige Münchner Brassband Moop Mama, lockten das Publikum an. Die Rechnung ist offensichtlich aufgegangen.

Gutes Klima für künftige Olympia-Bewerbungen

Wenn es nach den Wünschen der Veranstalter geht, schaffen die European Championships ein gutes Klima für mögliche Olympia-Bewerbungen und geben dem Sport in Deutschland einen Schub. "Ich glaube, dass wir etwas ganz Tolles hinterlassen können und ich hoffe auch sehr, dass die Bevölkerung mitgenommen wird", sagte Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne am Mittwoch in München. Es wäre schön, wenn die Bevölkerung danach sagen könne, dass sie sich große Sportevents in Deutschland vorstellen könnte, "bis hin zu den Olympischen Spielen". Das Sport-Event werde dem Breitensport und Leistungssport einen Schub geben, prognostizierte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. In der schwierigen außenpolitischen Situation sei ein solcher großer Sportwettkampf auch "ein wichtiges Signal".